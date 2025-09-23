Το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε πριν από λίγή ώρα η HELLENiQ Energy θεωρείται ιστορικής σημασίας, καθώς φέρει τον τίτλο «Συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές».

Για πρώτη φορά η εταιρεία δηλώνει ότι προχωρά σε επίσημη υποβολή προσφοράς με αντικείμενο την εξόρυξη και αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, ενώ κάνει συγκεκριμένη αναφορά στην συνεργασία της με την Chevron.

4 θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης – «Είσοδος της Chevron στην Ελλάδα»

«Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2104/30.04.2025), για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, η HELLENiQ Energy ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την CHEVRON, συμμετείχε στην εν λόγω διαδικασία. Η προσφορά υποβλήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής Πρόσκλησης», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο δελτίο Τύπου που διανέμεται στα ΜΜΕ.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζεται η ενεργοποίηση της Chevron – στοιχείο που αποδεικνύει την γεωπολιτική αξία της συμφωνίας, που διαμορφώνει νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση με την σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή μας: «Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ Energy στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδο της στην Ελλάδα», καταλήγει η ανακοίνωση.