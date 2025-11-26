Το ιδρυμα Βαρδη Βαρδινογιαννη πραγματοποιησε στο Μεγαρο Μουσικης Εκδηλωση Μνημης και Τιμης στον Βαρδη Βαρδινογιαννη επι τη συμπληρωσει ενος ετους απο τον εκδημια του. Στο στιγμιότυπο ο Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα

Μία ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία για την οικογένεια, τους συνεργάτες, αλλά και το ευρύτερο κοινό να τιμήσουν έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και στην κοινωνία.

Την έναρξη της βραδιάς έκανε ο γιος του, Γιάννης Βαρδινογιάννης, πρόεδρος και CEO του ομίλου Motor Oil, ο οποίος μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον πατέρα του. Η αναδρομή στη ζωή του συνοδεύτηκε από ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα υπό τη σκηνοθετική διεύθυνση του Γιώργου Νανούρη. Ακούστηκαν παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης, τιμώντας τον τόπο καταγωγής του, καθώς και εμβατήρια του Πολεμικού Ναυτικού, στο οποίο ο εκλιπών είχε υπηρετήσει και διακριθεί. Παράλληλα, προβλήθηκαν βίντεο που ανέδειξαν σημαντικές στιγμές της πορείας του.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών προσωπικότητες από όλο το φάσμα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Μεταξύ αυτών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακελλαροπούλου, καθώς και οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αλέξης Τσίπρας. Παρέστη ακόμη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, πλήθος υπουργών, βουλευτών, επιχειρηματιών, τραπεζιτών, ανθρώπων των μέσων ενημέρωσης και στενών φίλων.

