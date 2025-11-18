Η Μανουέλα Βαρδινογιάννη, σύζυγος του ιδρυτή του επιχειρηματικού ομίλου Βαρδινογιάννη, Νίκου, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (18/11).

Μαζί είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, την Ιωάννα, τον Παύλο, τον Δημοσθένη και τον Πύρρο.

Ο Νίκος Βαρδινογιάννης είχε φύγει από τη ζωή ξαφνικά στις 2 Ιουλίου το 1973, σε ηλικία 42 ετών και τότε στη διοίκηση του ομίλου τον είχε διαδεχθεί ο αδελφός του, Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης.

Ο Νίκος Βαρδινογιάννης παραιτήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό και στράφηκε στις επιχειρήσεις, θέτοντας τις βάσεις για τον επιχειρηματικό κολοσσό των Βαλκανίων που αργότερα θα ονομαζόταν όμιλος Βαρδινογιάννη.

Στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 αποκόμισε τεράστια κέρδη, σπάζοντας το εμπάργκο καυσίμων που είχε επιβληθεί από τον ΟΗΕ στο ρατσιστικό καθεστώς της Ροδεσίας (νυν Ζιμπάμπουε).

Με δικά του τάνκερ, εφοδίαζε την κυβέρνηση των λευκών του Ίαν Σμιθ με αργό πετρέλαιο, κάτω από τη μύτη των Βρετανών, που είχαν αναλάβει την επιτήρηση του ναυτικού αποκλεισμού.

Στη συνέχεια δημιούργησε στην Κρήτη και την Αίγυπτο εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού πλοίων και το 1970 ίδρυσε την Motor Oil.