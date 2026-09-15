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Η αβεβαιότητα γύρω από το θέμα ενδέχεται να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην τράπεζα και να περιπλέξει τον σχεδιασμό της εσωτερικής διαδοχής.

Οι ανησυχίες του προσωπικού εντάθηκαν λόγω εικασιών για πιθανή πρόωρη αποχώρηση της προέδρου, η οποία προς το παρόν δεν έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις.

Παράλληλα, η επιστολή επισημαίνει τη σταθερή επιδείνωση των σχέσεων εργαζομένων και διοίκησης λόγω φαινομένων ευνοιοκρατίας στις προσλήψεις και τις προαγωγές.

Η επιτροπή καλεί την Κριστίν Λαγκάρντ να ενισχύσει την εσωτερική διακυβέρνηση και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του προσωπικού πριν από τη λήξη της θητείας της.

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Το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής της από την ΕΚΤ ζητά από την Κριστίν Λαγκάρντ η επιτροπή προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Σε επιστολή της που απεστάλη στις 11 Σεπτεμβρίου στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας και η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, αναφέρει ότι η ασάφεια που υφίσταται σε σχέση με το χρονικό διάστημα που θα εξακολουθήσει να παραμένει στην προεδρία του ιδρύματος η Κριστίν Λαγκάρντ δημιουργεί μια «παρατεταμένη αβεβαιότητα» η οποία ενδεχεται να υπονομεύσει την «εμπιστοσύνη» στην ΕΚΤ και να περιπλέξει την εσωτερική της διαχείριση.

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Η επιτροπή προσωπικού θεωρεί ότι αυτή η αβεβαιότητα θα μπορούσε να «επηρεάσει την εμπιστοσύνη στις επικοινωνίες της ΕΚΤ, να εγείρει ανησυχίες μεταξύ του προσωπικού και των ενδιαφερόμενων μερών και να περιπλέξει τον σχεδιασμό διαδοχής και τις στρατηγικές προτεραιότητες».

Όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες η αφορμή για την αποστολή αυτής της επιστολής είναι οι εντεινόμενες εικασίες για πιθανή πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ, επειδή πρόκειται να αναλάβει τα ηνία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

Οι εικασίες αυτές αναζωπυρώθηκαν μετά την ανακοίνωση της Λαγκάρντ ότι σκοπεύει να δημοσιεύσει την αυτοβιογραφία της στις αρχές του 2027 . Ωστόσο η πρόεδρος της ΕΚΤ ερωτηθείσα σχετικά την περασμένη Πέμπτη, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει «τίποτα να ανακοινωθεί» σχετικά με το μέλλον της.

Η Κριστίν Λαγκάρντ φέρεται να είναι έτοιμη να αναλάβει την προεδρία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Πέρα από το ζήτημα της διαδοχής ωστόσο, η επιστολή επισημαίνει και την ανησυχία που παρατηρείται εντός του ιδρύματος, κάνοντας λόγο για «σταθερή επιδείνωση» της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους εργαζόμενους και τη διοίκηση της ΕΚΤ.

Μία επιδείνωση που, όπως αναφέρεται στην επιστολή, οφείλεται στα φαινόμενα «ευνοιοκρατίας» που έχουν παρατηρηθεί τόσο στις προσλήψεις όσο και στις προαγωγές, ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι εργαζόμενοι της Τράπεζας αυτολογοκρίνονται από φόβο αρνητικών συνεπειών.

Η επιτροπή προσωπικού καλεί την Λαγκάρντ να ενεργήσει υπεύθυνα, ώστε η ΕΚΤ να είναι «σε καλύτερη κατάσταση στο τέλος της θητείας της από ό,τι όταν την ανέλαβε, όχι μόνο όσον αφορά τη σταθερότητα των τιμών, αλλά και όσον αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση και την εμπιστοσύνη του προσωπικού».

Τέλος το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αναφέρει σε σχετικό τηλεγράφημα του ότι επικοινώνησε με παράγοντες της ΕΚΤ οι οποίοι το διαβεβαίωσαν ότι η Τράπεζα της Φρανκφούρτης διαθέτει «μακροχρόνιους μηχανισμούς διακυβέρνησης» και «εκτεταμένη εμπειρογνωμοσύνη» για να «λειτουργήσει αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια μεταβατικών περιόδων»