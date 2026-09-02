Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προγραμματίζει νέα αύξηση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, μετά την άνοδο του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 3,3% κατά τον Αύγουστο.

Ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης Γιόαχιμ Νάγκελ επιβεβαίωσε την υψηλή πιθανότητα αυτής της απόφασης, ακολουθώντας την προηγούμενη αύξηση του Ιουνίου.

Η τράπεζα θα συνεχίσει να λαμβάνει αποφάσεις βάσει των τρεχουσών εξελίξεων, καθώς παραμένει αβέβαιο το οικονομικό περιβάλλον λόγω των διακυμάνσεων στις τιμές ενέργειας.

Ο κίνδυνος δευτερογενών επιδράσεων στους μισθούς και τις τιμές παραμένει σημαντικός, αναγκάζοντας την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εστιάζει στη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών.

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Η νέα αύξηση του πληθωρισμού στην Ευθρωζώνη τον Αύγουστο στο 3,3% αναγκάζει την ΕΚΤ να προχωρήσει σε δεύτερη αύξηση των επιτοκίων την επόμενη κιόλας εβδομάδα. Πρόκειται να είναι η δεύτερη μετά το 2023 καθώς έχει προηγηθεί αυτή του Ιουνίου του 2026.

Αυτό προανήγγειλε ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης Γιόαχιμ Νάγκελ, προειδοποιώντας ωστόσο ότι είναι νωρίς για εκτιμήσεις σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της νομισματικής πολιτικής.

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«Οι αγορές τιμολογούν πιθανότητα άνω του 95% ότι θα αυξήσουμε τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου και θα έλεγα ότι σε αυτό το στάδιο οι αγορές έχουν αρκετά καλή εικόνα για το πώς είναι πιθανό να αντιδράσουμε», δήλωσε ο Νάγκελ σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Ο πρόεδρος της Bundesbank απέφυγε, ωστόσο, να δεσμευτεί για το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων μετά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Όπως τόνισε, η προσέγγιση της ΕΚΤ να λαμβάνει αποφάσεις “συνεδρίαση με συνεδρίαση” έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στο παρελθόν και θα συνεχίσει να είναι.

“Πέρα από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ωστόσο, είμαι επιφυλακτικός ως προς την παροχή οποιασδήποτε συγκεκριμένης καθοδήγησης”, ανέφερε, επισημαίνοντας τη μεγάλη αβεβαιότητα που επικρατεί στις αγορές.

“Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου συνεχίζουν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητες. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Είναι μια άβολη κατάσταση – και από την πλευρά της νομισματικής πολιτικής”, πρόσθεσε.

Εκτροχιάστηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν ουσιαστικά προαναγγείλει νέα αύξηση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, μετά την αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε τον Αύγουστο στο 3,3%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, ενώ η οικονομία αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν απέναντι στις πιέσεις, μεταξύ άλλων και από τον πόλεμο με το Ιράν.

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“Ο πληθωρισμός δεν βρίσκεται κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας”, δήλωσε ο Νάγκελ. “Βρίσκεται περίπου στο 3% αντί για 2%. Και σύμφωνα με τις προβολές του Ιουνίου, ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στο 2% μεσοπρόθεσμα μόνο εάν τα επιτόκια είναι υψηλότερα”.

Ο ίδιος προειδοποίησε για τον κίνδυνο εμφάνισης δευτερογενών επιδράσεων στον πληθωρισμό, δηλαδή της μετάδοσης των αυξήσεων των τιμών σε άλλους τομείς της οικονομίας και στους μισθούς. Όπως τόνισε, η πιθανότητα αυτού του φαινομένου αυξάνεται όταν οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς, ο Νάγκελ σημείωσε ότι “περιπλέκει την κατάσταση”.

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“Οι συμμετέχοντες στις αγορές απαιτούν πλέον υψηλότερες αποδόσεις παγκοσμίως, επειδή αντιμετωπίζουν πολλές αβεβαιότητες”, δήλωσε.

Όπως εξήγησε, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στις αγορές ομολόγων, αλλά το βασικό καθήκον της κεντρικής τράπεζας παραμένει η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών στην Ευρωζώνη.

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