Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ κατατάσσουν την Ελλάδα στη δυσμενέστερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών του, καθώς το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών υποχώρησε κατά 3,6%.

Η αρνητική αυτή εξέλιξη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη συνολική εικόνα των χωρών του Οργανισμού, όπου καταγράφηκε οριακή αύξηση εισοδημάτων.

Η κάμψη του διαθέσιμου εισοδήματος αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από περιουσιακά στοιχεία, στη συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών και στις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις.

Η ακρίβεια σε βασικά αγαθά και καύσιμα συνεχίζει να διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των πολιτών, παρά την αντίθετη πορεία που σημειώνουν αρκετές άλλες διεθνείς οικονομίες.

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Μια διαφορετική πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας, από αυτή που παρουσιάζουν οι επίσημοι δείκτες ανάπτυξης, καταγράφουν τα στοιχεία του ΟΟΣΑ που φέρνουν την Ελλάδα στην δυσμενέστερη θέση μεταξύ των χωρών-μελών του.

Η έκθεση αποτυπώνει στην ουσία αυτό που βιώνει καθημερινά η πλειονότητα των Ελλήνων, ότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών είναιο πολύ μικρότερο από αυτό που δείχνουν οι μακροοικονομικοί δείκτες.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών σημείωσε τριμηνιαία υποχώρηση 3,6%, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση ανάμεσα σε 21 χώρες με διαθέσιμα δεδομένα. Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας υποχώρησης ακολούθησε η Αυστρία με πτώση 2,8%.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη συνολική εικόνα στον ΟΟΣΑ, όπου το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών σημείωσε οριακή αύξηση 0,2%, ενώ το πραγματικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 0,3%. Σε μία περίοδο δηλαδή, που οι χώρες μέλη του Οργανισμού ανακάμπτουν οικονομικά, και αυξάνουν τα διαθέσιμα εισοδήματα για τους πολίτες τους.

Οι βασικές αιτίες της υποχώρησης

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΟΟΣΑ, η κάμψη του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως στους εξής παράγοντες:

-Μείωση εισοδημάτων από περιουσία: Σημαντική υποχώρηση στα καθαρά έσοδα των νοικοκυριών από περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή οι ελληνικές οικογένειες αναγκάζονται να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

–Περιορισμός κοινωνικών μέτρων: Συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών και ενισχύσεων, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

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-Πληθωριστικές πιέσεις: Η διατήρηση του κόστους διαβίωσης σε υψηλά επίπεδα συνεχίζει να διαβρώνει την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών, καθώς ο πληθωρισμός και η ακρίβεια σε τρόφιμα και καύσιμα μειώνουν τα εισοδήματα.

Στον αντίποδα της ελληνικής επίδοσης, αρκετές οικονομίες κατέγραψαν θετικούς ρυθμούς μεταβολής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ουγγαρία με αύξηση 6% στο πραγματικό εισόδημα (κυρίως λόγω της ενίσχυσης των αμοιβών εργασίας κατά 6,3%), καθώς και η Χιλή, με αύξηση 4,8%.

Την ίδια ώρα στις χώρες της ομάδας G7, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε συνολικά κατά 0,2%. Η Ιταλία ξεχώρισε με άνοδο 0,8%, ανατρέποντας την πτώση 0,9% του προηγούμενου τριμήνου.

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Αντίθετα, στη Βρετανία μειώθηκε κατά 0,8%, παρά την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 0,6%. Στη Γαλλία σημειώθηκε οριακή μείωση 0,1%, ενώ σε Γερμανία, ΗΠΑ και Καναδά, το εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,2%.