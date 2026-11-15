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Νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία αναμένεται να καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για τον Δεκέμβριο του 2026, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν στη διάθεσή τους τα χρήματα εγκαίρως ενόψει των Χριστουγέννων.

Ειδικότερα, η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί περίπου 10 ημέρες νωρίτερα από την καθιερωμένη ημερομηνία. Αντί για την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026, η πληρωμή αναμένεται να γίνει στο διάστημα ακριβώς πριν από τα Χριστούγεννα.

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Η καταβολή αφορά όσους έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 και έχουν λάβει την έγκριση του οργανισμού.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Τα ποσά ανά νοικοκυριό

Το ύψος της μηνιαίας ενίσχυσης καθορίζεται με βάση τη σύνθεση του νοικοκυριού. Συγκεκριμένα:

Για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προβλέπονται 216 ευρώ τον μήνα.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθενται 108 ευρώ.

Για κάθε ανήλικο μέλος προστίθενται 54 ευρώ.

Το ανώτατο όριο του συνολικού εγγυημένου ποσού ανέρχεται σε 972 ευρώ μηνιαίως, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι πλήρως αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες.

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους δικαιούχους των οποίων η ισχύς της έγκρισης λήγει κατά το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2026.

Εάν δεν υποβάλουν νέα αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου, κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της πληρωμής του Δεκεμβρίου, καθώς η καταβολή της ενίσχυσης θα διακοπεί προσωρινά.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα χορηγείται για συγκεκριμένο διάστημα έξι μηνών. Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι πρέπει να φροντίζουν για την έγκαιρη ανανέωση της αίτησής τους, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή της παροχής.