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O Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνει ότι την Παρασκευή 9/10/2026 θα πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική καταβολή του Επιδόματος Παιδιού (Α21), μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μηχανογραφικής διαδικασίας ελέγχου και εκκαθάρισης του συνόλου των υποβληθεισών αιτήσεων.

Συγκεκριμένα, με τη συμπληρωματική πληρωμή θα λάβουν το Επίδομα παιδιού 49.545 δικαιούχοι που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση και το ποσό ανέρχεται σε 7.671.724,02 ευρώ. Το συνολικό ποσό του επιδόματος τέταρτης (4ης) δόσης ανέρχεται σε 78.256.511,17 ευρώ.

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Μετά και την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής πληρωμής της 4ης Δόσης του Επιδόματος παιδιού, τα σχετικά στοιχεία για το 2026 μέχρι σήμερα, διαμορφώνονται ως εξής:

Συνολικό πλήθος υποβληθεισών αιτήσεων: 623.255

Συνολικό πλήθος εγκεκριμένων αιτήσεων: 494.788

Συνολικό πλήθος απορρίψεων: 124.155

Συνολικό πλήθος αιτήσεων προς περαιτέρω έλεγχο: 4.312

Ο συνολικός αριθμός των τέκνων που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχεται σε 852.024

Ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων που βρίσκονται σε έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους. Όσες από αυτές εγκριθούν, θα συμπεριληφθούν στην πληρωμή Νοεμβρίου 2026.

Η εφαρμογή θα παραμείνει στη διάθεση των πολιτών για υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 18:00.