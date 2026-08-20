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Έως τις 31 Αυγούστου θα καταβληθεί η συμπληρωματική πληρωμή για το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί στις οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική καταβολή.

Η πληρωμή αφορά παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2025 έως και 31 Ιουλίου 2026, ενώ πρόκειται για συμπληρωματική καταβολή και όχι για νέο κύκλο αιτήσεων.

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Ιδιαίτερα αφορά οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν είχαν λάβει την ενίσχυση στην πρώτη πληρωμή.

Αυτό συνέβη επειδή τα παιδιά αυτά δεν μπορούσαν να εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη στη φορολογική δήλωση του 2024.

Για να καταβληθεί η ενίσχυση, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025.

Απαραίτητη είναι η σωστή αναγραφή του ΑΜΚΑ του παιδιού, καθώς και η ύπαρξη έγκυρου IBAN δηλωμένου στην ΑΑΔΕ.

Τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026

Για παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου έως 31 Ιουλίου 2026, οι γονείς θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει για την έκδοση ΑΦΜ του παιδιού.

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Για τη διαδικασία απαιτούνται, μεταξύ άλλων, η ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα για τη συναίνεση στην έκδοση ΑΦΜ.

Μετά την έκδοση του ΑΦΜ θα γίνει η απαραίτητη αντιστοίχισή του με το ΑΜΚΑ του παιδιού, ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Τα 150 ευρώ ανά παιδί θα καταβληθούν στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.

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Δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για την καταβολή του επιδόματος,εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες φορολογικές και διοικητικές διαδικασίες.