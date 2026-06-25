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Χιλιάδες οικογένειες βρίσκονται σε αναμονή για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, με την πρώτη μεγάλη πληρωμή να αναμένεται έως τις 30 Ιουνίου. Το ποσό θα πιστωθεί απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ για ορισμένες κατηγορίες γονέων προβλέπεται δεύτερη, εμβόλιμη πληρωμή μέσα στον Αύγουστο.

Το ύψος της ενίσχυσης αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Έτσι, οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 150 ευρώ, με δύο παιδιά 300 ευρώ, με τρία παιδιά 450 ευρώ, ενώ στις πολύτεκνες οικογένειες το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 900 ευρώ.

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Η χορήγηση του επιδόματος συνδέεται με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ενδεικτικά, για έγγαμο με ένα παιδί το όριο διαμορφώνεται στις 40.000 ευρώ, με δύο παιδιά στις 45.000 ευρώ και με τρία παιδιά στις 50.000 ευρώ.

Η πρώτη πληρωμή αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί έως το τέλος του 2024. Η δεύτερη καταβολή, που προγραμματίζεται για τον Αύγουστο, θα καλύψει τις γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2025, με βάση τα στοιχεία που θα δηλωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις.