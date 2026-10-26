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Ήδη έχουν επιστρέψει στα δημόσια ταμεία 150 εκατομμύρια ευρώ από την ανάκληση 191 επενδυτικών σχεδίων που εντάχθηκαν στον νόμο του 2004.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απένταξης 141 επενδυτικών σχεδίων του 2016, τα οποία αφορούν κυρίως τον τουριστικό κλάδο και ξενοδοχειακές μονάδες.

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων συνεχίζει τους ελέγχους σε συνολικά 572 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 1,59 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν μέχρι την ανάκτηση όλων των αδιάθετων ενισχύσεων που δόθηκαν σε μη ολοκληρωμένες επενδύσεις.

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Στην ανάκτηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν με κρατικές ενισχύσεις, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης, επιχειρώντας να κλείσει εκκρεμότητες προηγούμενων Αναπτυξιακών Νόμων. Ήδη, 150 εκατ. ευρώ έχουν επιστρέψει στα δημόσια ταμεία, έπειτα από την ανάκληση 191 επενδυτικών σχεδίων που είχαν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο του 2004.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απένταξης άλλων 141 επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016, με τις αντίστοιχες εγκεκριμένες κρατικές ενισχύσεις να ξεπερνούν τα 323 εκατ. ευρώ.

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Στο επίκεντρο οι ξενοδοχειακές επενδύσεις

Από τα 141 επενδυτικά σχέδια που οδηγούνται σε απένταξη, η συντριπτική πλειονότητα αφορά τον τουρισμό.

Συγκεκριμένα:

119 σχέδια αφορούν ξενοδοχειακές μονάδες.

αφορούν ξενοδοχειακές μονάδες. 12 σχέδια αφορούν επιχειρήσεις μεταποίησης.

αφορούν επιχειρήσεις μεταποίησης. 10 σχέδια αφορούν τον τομέα των υπηρεσιών.

Το γεγονός ότι περίπου το 84% των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων αφορά ξενοδοχειακές μονάδες αναδεικνύει τη μεγάλη συγκέντρωση των εκκρεμοτήτων στον τουριστικό κλάδο.

Έλεγχοι σε επενδύσεις 1,59 δισ. ευρώ

Συνολικά, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων εξετάζει 572 επενδυτικά σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016, συνολικού προϋπολογισμού 1,59 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι ενισχύσεις που έχουν λάβει τα συγκεκριμένα σχέδια, με τη μορφή επιχορηγήσεων και φορολογικών απαλλαγών, υπερβαίνουν τα 575,8 εκατ. ευρώ.

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Η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται, με στόχο να διαπιστωθεί ποιες επενδύσεις υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις δεσμεύσεις τους και ποιες πρέπει να απενταχθούν. Πάντως, τα 323 εκατ. ευρώ αφορούν ενισχύσεις για τις οποίες προχωρά η διαδικασία απένταξης και δεν αποτελούν ακόμη βεβαιωμένο ποσό που έχει εισπραχθεί από το Δημόσιο.

Θεοδωρικάκος: «Θα πάρουμε πίσω και το τελευταίο ευρώ»

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην εκκαθάριση παλαιών επενδυτικών φακέλων, με στόχο τη διαφάνεια και την προστασία του δημόσιου χρήματος.

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«Δεσμευτήκαμε να βάλουμε τάξη, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στα επενδυτικά σχέδια παλαιότερων Αναπτυξιακών Νόμων, που αν και έλαβαν δημόσιο χρήμα, δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν «φάκελο φάκελο, μέχρι να πάρουμε πίσω και το τελευταίο ευρώ». Όπως επισήμανε, στόχος είναι οι δημόσιοι πόροι να κατευθύνονται σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.