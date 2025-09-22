Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings»), σε συνέχεια της από 07.05.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eurobank Holdings στις 30.04.2025 και σε συνέχεια της από 30.04.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 15/09/2025 – 19/09/2025 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 2.712.383 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,2363, ανά μετοχή και συνολικό κόστος €8.778.178,80

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Ημερομηνία Πλήθος Μετοχών Αξία (€) Μέση Τιμή (€) ΥψηλότερηΤιμή (€) ΧαμηλότερηΤιμή (€) 15.09.2025 507.786 1.662.751,22 € 3,2745 € 3,3000 € 3,2520 € 16.09.2025 550.000 1.782.322,80 € 3,2406 € 3,2590 € 3,2210 € 17.09.2025 585.150 1.873.584,37 € 3,2019 € 3,2340 € 3,1720 € 18.09.2025 540.211 1.741.415,33 € 3,2236 € 3,2550 € 3,1990 € 19.09.2025 529.236 1.718.105,08 € 3,2464 € 3,2750 € 3,2300 € Σύνολο 2.712.383 8.778.178,80 €

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών η Eurobank Holdings κατέχει συνολικά 44.720.125 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,22% του μετοχικού κεφαλαίου της.