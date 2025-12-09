Ο Οκτώβριος του 2025 αποδείχθηκε ένας μήνας ήπιας ανάκαμψης για τις ελληνικές εξαγωγές, με την αγορά να καταγράφει μικρές αλλά ενθαρρυντικές ενδείξεις σταθεροποίησης, σε μια περίοδο που η διεθνής ζήτηση παραμένει εύθραυστη και το γεωπολιτικό περιβάλλον απαιτητικό. Σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του ΚΕΕΜ, βάσει των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 5,8% σε σχέση με πέρυσι, αγγίζοντας τα 4,25 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή – μια προϊοντική κατηγορία που παραδοσιακά μεταβάλλει έντονα το συνολικό αποτέλεσμα – η αύξηση περιορίζεται σε μόλις 0,3%, δηλαδή σε μόλις 11 εκατ. ευρώ, δείχνοντας ότι η υπόλοιπη παραγωγική βάση παραμένει μεν ανθεκτική αλλά χωρίς ισχυρή δυναμική. Την ίδια ώρα, οι εισαγωγές μειώθηκαν αισθητά (-5%), συμπιέζοντας το εμπορικό έλλειμμα κατά 18,4%.

Η διαφοροποίηση μεταξύ των κλάδων είναι εμφανής. Επτά από τους δέκα βασικούς τομείς κινούνται θετικά στο δεκάμηνο, με τα Τρόφιμα να ξεχωρίζουν (+9,9%), ακολουθούμενα από τα Βιομηχανικά προϊόντα (+3,3%) και τα Χημικά (+3,2%) . Στον αντίποδα, σοβαρές πιέσεις καταγράφουν τα Πετρελαιοειδή-Καύσιμα, που υποχωρούν κατά -18,4%, τα Μηχανήματα (-3,3%) και η κατηγορία Εμπιστευτικών Προϊόντων, όπου η πτώση ξεπερνά το 70%.

Σημαντικό επίσης στοιχείο είναι η γεωγραφική κατανομή των εξαγωγών. Η Ευρώπη παραμένει ο σταθερότερος προορισμός της ελληνικής παραγωγής: το 56,5% των συνολικών εξαγωγών του Οκτωβρίου κατευθύνθηκε προς κράτη-μέλη της ΕΕ, ποσοστό που ανεβαίνει στο 66,1% όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες αυξήθηκαν συνολικά κατά 7,5%, αλλά χωρίς πετρελαιοειδή καταγράφουν πτώση -4,5%

Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Συνολικά οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά -3,7%, κυρίως λόγω της μεγάλης πτώσης στα πετρελαιοειδή. Όμως, χωρίς αυτά, οι εξαγωγές σημειώνουν άνοδο 2,7%, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της ελληνικής μεταποίησης και του αγροδιατροφικού τομέα. Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 6% συνολικά, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή εμφανίζει μικρή αύξηση 1,6%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επίδοση στο εμπόριο με τις ΗΠΑ, όπου οι ελληνικές εξαγωγές ενισχύθηκαν οριακά (2,1%), φθάνοντας τα 2,05 δισ. δολάρια. Το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει πλεονασματικό, αν και μικρότερο σε σχέση με πέρυσι.

Ο πρόεδρος του ΠΣΕ, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, επισημαίνει ότι ο Οκτώβριος ήταν «οριακά αυξητικός» για τις ελληνικές εξαγωγές, προσθέτοντας πως η θετική πορεία επτά κλάδων στο δεκάμηνο είναι ενθαρρυντική, ενώ η Ευρώπη παραμένει ο αδιαμφισβήτητος πυλώνας της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας.

Αν και η συνολική εικόνα δεν επιτρέπει θριαμβολογίες, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί ένα σημαντικό μέρος της εξωστρέφειάς της, ακόμη και σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας. Η πρόκληση πλέον είναι η συνέχιση της ανόδου στους δυναμικούς κλάδους και η ανάκτηση εδάφους στους τομείς που πιέζονται, ώστε η χώρα να μπορέσει να διατηρήσει σταθερά το βηματισμό της στις διεθνείς αγορές.