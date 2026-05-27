Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (27/5) η διαδικασία για τη φορολοταρία Απριλίου 2026, η οποία διενεργήθηκε από την ΑΑΔΕ, αναδεικνύοντας τους τυχερούς πολίτες που θα λάβουν τα χρηματικά έπαθλα.

Συγκεκριμένα, συνολικά 556 φορολογούμενοι βρίσκονται στη λίστα των νικητών, με το μεγαλύτερο έπαθλο να ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ για έναν υπερτυχερό. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειας της φορολογικής διοίκησης για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται πως τα ποσά που διανέμονται στους νικητές της κλήρωσης της ΑΑΔΕ, χωρίζονται σε κλίμακες, καλύπτοντας 556 επιτυχόντες.

Ο πρώτος τυχερός κερδίζει το ποσό των 50.000 ευρώ

Πέντε νικητές κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας

Πενήντα φορολογούμενοι λαμβάνουν από 5.000 ευρώ έκαστος

Πεντακόσιοι τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας

Μάλιστα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, όσοι από τους κληρωθέντες δεν έχουν δηλώσει ακόμη τον προσωπικό τους τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), οφείλουν να το πράξουν εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη διενέργεια της κλήρωσης. Η δήλωση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής προσωποποιημένης πληροφόρησης στο περιβάλλον του TAXISnet.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Στη φορολοταρία Απριλίου 2026 συμμετείχαν αυτόματα όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην ελληνική επικράτεια και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Για να είναι κάποιος επιλέξιμος, πρέπει να πληροί δύο βασικές προϋποθέσεις:

Να έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής κατά το επίμαχο διάστημα

Να έχει υποβάλει κανονικά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος, εφόσον εμπίπτει στις κατηγορίες των υπόχρεων