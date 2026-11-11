Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη σημειώνουν σημαντική άνοδο, ξεπερνώντας τα 86 ευρώ ανά μεγαβατώρα λόγω μειωμένων εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ο περιορισμός των παγκόσμιων εξαγωγών εξαιτίας των συγκρούσεων αναγκάζει την Ευρώπη να ανταγωνίζεται την Ασία για περιορισμένες διαθέσιμες ποσότητες ενέργειας.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη βιομηχανία, οδηγώντας αρκετά εργοστάσια σε αναστολή λειτουργίας και ασκώντας έντονες πιέσεις στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η ενεργειακή κρίση εντείνει την ανησυχία των καταναλωτών ενόψει του χειμώνα, εν μέσω της μείωσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά.

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Σε υψηλά επίπεδα βρίσκονται οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με τον χειμώνα να τρομάζει τους Ευρωπαίους καταναλωτές, καθώς τα αποθέματα έχουν αρχίσει να μειώνονται ανησυχητικά, ενώ οι τιμές εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, έχοντας υπερτριπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς ξεπέρασαν σήμερα τα 85 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μετά την χθεσινή άνοδο κατά 2,7%, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας των χαμηλότερων εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

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Για τον επόμενο μήνα, τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, που αποτελούν σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, ενισχύονταν κατά 2,4%, στα 86,78 ευρώ ανά μεγαβατώρα, γεγονός που σημαίνει ότι οι τιμές πριν τα Χριστούγεννα θα είναι ακόμη υψηλότερες.

Η επάρκεια εφοδιασμού της Ευρώπης εξαρτάται σημαντικά από το πόσο γρήγορα θα αποκατασταθούν οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ από το Κατάρ, το οποίο ωστόσο παρέχει μόλις το 3,7% των εισαγωγών φυσκού αερίου (LNG) στην Ευρώπη, με τις ΗΠΑ να έχουν στα χέρια τους το ενεργειακό παιχνίδι.

Ωστόσο, ο πόλεμος στο Ιράν έχει θέσει εκτός αγοράς σχεδόν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών LNG, αναγκάζοντας την Ευρώπη να ανταγωνίζεται την Ασία για περιορισμένες διαθέσιμες ποσότητες.

Πάντως, ο επικεφαλής της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας του Ιράν διέψευσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, κάτι που θα επανέφερε σταδιακά την ομαλότητα στην αγορά ενέργειας παγκοσμίως.

Η Ευρώπη κλείνει τη θέρμανση

Οι υψηλές τιμές της ενέργειας έχουν αναγκάσει μεγάλες βιομηχανίες στην Ευρώπη να κλείσουν. Ανάμεσά τους και ένα εργοστάσιο πορσελάνης στη Γερμανία το οποίο κατάφερε να επιβιώσει για 182 χρόνια τόσο από το ναζιστικό καθεστώς και τον κομμουνισμό αλλά όχι και από την ανριβή ενέργεια.

Στην Πολωνία, η βιομηχανία λιπασμάτων καλεί το υπουργείο Ενέργειας να αναλάβει δράση απέναντι στο αυξανόμενο κόστος, ενώ στην Ισπανία, η κυβέρνηση, ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, έχει δαπανήσει από τον Μάρτιο 12 δισ. ευρώ (13,4 δισ. δολάρια) για να περιορίσει τις επιπτώσεις από τους αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας.

Η Ευρώη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δεύτερη μεγάλη ενεργειακή κρίση μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια, μετά το ισχυρό ενεργειακό σοκ του 2022 που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπου η ευρωπαϊκή βιομηχανία βγήκε βαθιά πληγωμένη.

Αυτή τη φορά όμως, απιελούνται όλο και περισσότερα εργοστάσια με λουκέτο σε μια εποχή που πάνω από τοι 50% των Ευρωπαίων πολιτών ια κληθούν μέσα στο 2027 στις κάλπες με την αγανάκτησή τους να αποτυπώνεται σίγουρα στην δυσκολία να ανταπεξέλθουν στους τεράστιους λογαριασμούς ενέργειας.