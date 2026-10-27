Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενίσχυσε τη ρευστότητά της και τη χρηματοοικονομική της θέση μέσω μιας επιτυχημένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, ο Όμιλος προχώρησε στην έκδοση ομολόγου 500 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Η διαθέσιμη ρευστότητα του Ομίλου ανέρχεται πλέον στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, διασφαλίζοντας την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος και τη διεκδίκηση νέων έργων υποδομής.

Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους S&P και Moody’s ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική αξιοπιστία και τη θέση του Ομίλου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Ο συνδυασμός της ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και των περιορισμένων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων παρέχει στον Όμιλο την απαραίτητη ευελιξία για τη μελλοντική του ανάπτυξη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιβεβαιώνει την ισχυρή χρηματοοικονομική της θέση και την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών, μέσα από δύο διαδοχικές επιτυχημένες χρηματοδοτικές συναλλαγές.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση νέου ευρωομολόγου ενίσχυσαν σημαντικά τη ρευστότητα του Ομίλου, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών στον τομέα των υποδομών.

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα, δύο διαδοχικές χρηματοδοτικές συναλλαγές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους τέσσερις μήνες, επιβεβαιώνουν την ισχυρή θέση του Ομίλου υποδομών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Πρόκειται για:

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659 εκατ. ευρώ τον περασμένο Ιούλιο που συγκέντρωσε προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ, με περισσότερο από το 95% της ζήτησης να προέρχεται από διεθνείς επενδυτές.

Την έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, η οποία προσέλκυσε προσφορές 2,3 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη 4,6 φορές.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των δύο συναλλαγών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, μεταξύ άλλων, για δύο λόγους: πρώτον, αφορούν δύο διαφορετικές κατηγορίες θεσμικών επενδυτών- από τις αγορές μετοχών και ομολόγων αντίστοιχα- και, δεύτερον, πραγματοποιήθηκαν σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας. Παρ’όλα αυτά, ο Όμιλος εξασφάλισε ισχυρή ζήτηση και ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης.

Ισχυρό ταμείο και χρηματοοικονομική θωράκιση

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ιδιαίτερα ισχυρή χρηματοοικονομική θέση. Η διαθέσιμη ρευστότητα του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώνεται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ, ενώ η νέα ομολογιακή έκδοση των 500 εκατ. ευρώ ενισχύει περαιτέρω τους χρηματοδοτικούς πόρους του.

Παράλληλα, ο Όμιλος διαθέτει υψηλή ορατότητα ως προς τις μελλοντικές χρηματοδοτικές του υποχρεώσεις, καθώς η επόμενη σημαντική λήξη δανεισμού σε επίπεδο μητρικής (ύψους 300 εκατ. ευρώ) τοποθετείται τον Δεκέμβριο του 2028. Σε ένα περιβάλλον έντονης διεθνούς αστάθειας, ο συνδυασμός ισχυρής ρευστότητας και περιορισμένων βραχυπρόθεσμων λήξεων παρέχει ουσιαστική χρηματοοικονομική ασφάλεια και ευελιξία.

Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους S&P και Moody’s θωρακίζει τη θέση του Ομίλου, διευρύνει τη βάση των διεθνών θεσμικών επενδυτών και ενισχύει τη χρηματοοικονομική του αξιοπιστία.

Με το βλέμμα στις επόμενες επενδύσεις

Η κεφαλαιακή ευρωστία του Ομίλου συνδυάζεται με ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων παραχωρήσεων, το οποίο διασφαλίζει προβλέψιμες μελλοντικές ροές εσόδων και λειτουργική κερδοφορία.

Μετά και την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης του ευρωομολόγου, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ισχυρή βάση για την απρόσκοπτη υλοποίηση του υφιστάμενου επενδυτικού της προγράμματος και τη διεκδίκηση νέων επενδύσεων σε υποδομές. Σε μια συγκυρία όπου η διεθνής αβεβαιότητα επιβάλλει στιβαρή χρηματοοικονομική θωράκιση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται στον επόμενο επενδυτικό κύκλο με ισχυρή ρευστότητα, περιορισμένες άμεσες χρηματοδοτικές υποχρεώσεις και σημαντική επενδυτική ευελιξία.