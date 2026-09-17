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Η κυκλοφορία στην Αττική Οδό παρουσιάζει σταθερή αύξηση, ενώ ο όμιλος σχεδιάζει σημαντικές αναβαθμίσεις υποδομών με εκτιμώμενο προϋπολογισμό έως και τρία δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο κατασκευαστικός τομέας διατηρεί ικανοποιητικά περιθώρια κερδοφορίας, υποστηριζόμενος από ένα υψηλό ανεκτέλεστο έργων που ανέρχεται συνολικά στα 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στον ενεργειακό τομέα, η διοίκηση αναμένει την ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ της Motor Oil και του Ήρωνα έως το 2026.

Η μητρική εταιρεία διαθέτει καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 280 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού του ομίλου αφορά χρηματοδοτήσεις χωρίς αναγωγή.

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Σε νέα φάση ανάπτυξης, από θέση ισχύος, εισέρχεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.

Όπως σημείωσε, ο Όμιλος διαθέτει ένα υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο, ισχυρή προβλεψιμότητα στις ταμειακές ροές, σημαντική χρηματοοικονομική ευρωστία, αλλά και ένα ευρύ φάσμα νέων επενδυτικών ευκαιριών.

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Στον τομέα των παραχωρήσεων και ειδικότερα στους αυτοκινητοδρόμους, η κυκλοφορία εξακολουθεί να κινείται με ιδιαίτερα σταθερούς ρυθμούς. Ενδεικτικά, η Αττική Οδός καταγράφει αύξηση της κυκλοφορίας κατά 2,5% από τις αρχές του έτους έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για την αναβάθμιση των οδικών υποδομών της Αττικής καθίστανται ολοένα και πιο αναγκαίες, με το συνολικό κατασκευαστικό και επενδυτικό αντικείμενο να εκτιμάται μεταξύ 2 και 3 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τον κατασκευαστικό κλάδο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξακολουθεί να δίνει έμφαση στην επιλεκτική ανάληψη έργων και στην ορθή τιμολόγησή τους. Σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή συνέπεια και την ταχύτητα εκτέλεσης, η συγκεκριμένη στρατηγική διατηρεί τα περιθώρια κερδοφορίας σε ικανοποιητικά επίπεδα, τα οποία, σύμφωνα με τη διοίκηση, αναμένεται να διατηρηθούν και στις επόμενες περιόδους. Παράλληλα, το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, ύψους 8,9 δισ. ευρώ, παρέχει ισχυρή ορατότητα για τη μακροπρόθεσμη πορεία του κατασκευαστικού τομέα.

Στον ενεργειακό τομέα, επαναδιατυπώθηκε η εκτίμηση ότι η συναλλαγή μεταξύ της Motor Oil και του Ήρωνα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο αναμένεται και η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης (call option) για το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη χρηματοοικονομική διάρθρωση του Ομίλου. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν εμφανίζει καθαρό χρέος, αλλά διαθέτει καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 280 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο Ομίλου, το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος ανέρχεται σε 3,82 δισ. ευρώ, λόγω των υποχρεωτικών λογιστικών ενοποιήσεων που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, σχεδόν το σύνολο του συγκεκριμένου ποσού αφορά δανεισμό χωρίς αναγωγή (non-recourse project finance). Μάλιστα, περισσότερο από το 85% του συγκεκριμένου δανεισμού συνδέεται αποκλειστικά με τις παραχωρήσεις της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού.