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Την κάλυψη της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεκινάει η UBS, χαρακτηρίζοντας τον Όμιλο ως μία από τις πλέον ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό κλάδο υποδομών. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η εταιρεία συνδυάζει ένα από τα μεγαλύτερης διάρκειας χαρτοφυλάκια παραχωρήσεων στην Ευρώπη με υψηλή ορατότητα κερδοφορίας.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με έκπτωση (discount) σε σύγκριση με τις ομοειδείς εταιρείες του κλάδου, παρά τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη του Ομίλου. Βάσει του θετικού σεναρίου (upside scenario), η τιμή της μετοχής εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει τα €70, υποδηλώνοντας ακόμη μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου, ιδίως σε περίπτωση ταχύτερης ωρίμανσης των νέων παραχωρήσεων και περαιτέρω ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου έργων.

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Στη συνολική αποτίμηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι οδικές παραχωρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 64% βάσει του μοντέλου Sum-of-the-Parts (SoTP), ενώ η κατασκευαστική δραστηριότητα αντιστοιχεί στο 23%. Οι δραστηριότητες αυτές προσφέρουν μακροχρόνιες, προστατευμένες από τον πληθωρισμό ταμειακές ροές και υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας. Ταυτόχρονα, κατά τη UBS, η τρέχουσα αποτίμηση δεν αντανακλά πλήρως τη μελλοντική αξία των παραχωρήσεων της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού.

Η ωρίμανση των πρόσφατων επενδύσεων αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών κερδών (EBITDA) και των ελεύθερων ταμειακών ροών τα επόμενα χρόνια. Η UBS προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) των κερδών ανά μετοχή (EPS) περίπου 16% για την ερχόμενη πενταετία, δηλαδή διπλασιασμό των EPS έως το 2030 σε σύγκριση με το 2025. Με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων περίπου €9 δισ. και νέες ευκαιρίες ύψους €8-10 δισ., η μετοχή διατηρεί σημαντικά περιθώρια ανοδικής αναθεώρησης της αποτίμησής της.

Η έκθεση αναφέρει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει μετασχηματιστεί από παραδοσιακό κατασκευαστικό όμιλο σε ολοκληρωμένο διαχειριστή υποδομών (infrastructure operator).