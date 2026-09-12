Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα αναδεικνύεται σε κορυφαίο προορισμό για εύπορους ξένους επενδυτές, συγκεντρώνοντας το 88% των συναλλαγών του καθεστώτος Non-Dom που κατέγραψε η Greece Sotheby’s International Realty.

Οι Βρετανοί αγοραστές κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, αποτελώντας το 53% των συγκεκριμένων συναλλαγών, μία εξέλιξη που ενισχύθηκε από την κατάργηση του βρετανικού καθεστώτος Non-Dom το 2025.

Η συνολική αξία των συναλλαγών για το καθεστώς Non-Dom ανήλθε στα 58,2 εκατομμύρια ευρώ από το 2024 έως το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η αυξανόμενη ζήτηση αποδίδεται στη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας και των οικονομικών δραστηριοτήτων των αγοραστών, οι οποίοι αξιοποιούν τις υποδομές και την εγγύτητα της περιοχής στο επιχειρηματικό κέντρο.

Το μερίδιο των αγοραστών Non-Dom στον όγκο συναλλαγών της εταιρείας αυξήθηκε από το μηδέν το 2023 στο 29% το 2025.

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Η Αθηναϊκή Ριβιέρα εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς εγκατάστασης εύπορων ξένων στην Ελλάδα, με τους Βρετανούς να έχουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τα στοιχεία προέρχονται από την Greece Sotheby’s International Realty και ειδικότερα από το κεφάλαιο για τους Non-Dom της εξαμηνιαίας έκθεσης «The State of Greek Luxury Property — Mid-Year 2026». Πρόκειται, μάλιστα, για δεδομένα από το ιδιόκτητο μητρώο συναλλαγών της εταιρείας και όχι για γενικές εκτιμήσεις της κτηματαγοράς.

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Οι Βρετανοί στην πρώτη θέση

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο είναι η βρετανική παρουσία. Οι Βρετανοί αντιπροσωπεύουν το 53% των καταγεγραμμένων αγοραστών Non-Dom, ενώ η συνολική βρετανική ζήτηση για πολυτελή ελληνικά ακίνητα αυξήθηκε σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η εξέλιξη συνδέεται και με την κατάργηση του βρετανικού καθεστώτος Non-Dom τον Απρίλιο του 2025, η οποία φαίνεται να έχει ενισχύσει τη μετακίνηση εύπορων φορολογουμένων από το Ηνωμένο Βασίλειο προς άλλες χώρες.

Στα 58,2 εκατ. ευρώ οι αγορές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Greece Sotheby’s International Realty, η συνολική αξία των συναλλαγών που συνδέονται με το ελληνικό καθεστώς Non-Dom έφθασε τα 58,2 εκατ. ευρώ από το 2024 έως και το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η διάμεση αξία μιας τέτοιας συναλλαγής διαμορφώνεται στα 2,95 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη και η χαμηλότερη καταγεγραμμένη αγορά έφθασε τα 2,33 εκατ. ευρώ.

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Η σύγκριση με τη Golden Visa είναι χαρακτηριστική. Για την ίδια περίοδο, οι συναλλαγές που καταγράφηκαν μέσω Golden Visa ανήλθαν σε 18,9 εκατ. ευρώ, με διάμεση αξία αγοράς 1,5 εκατ. ευρώ.

Το 88% επιλέγει Αθηναϊκή Ριβιέρα

Ο πραγματικός πρωταγωνιστής είναι όμως η Αθηναϊκή Ριβιέρα.

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Το 88% των συναλλαγών Non-Dom που έχει καταγράψει η εταιρεία αφορά την παραλιακή ζώνη της Αθήνας. Η περιοχή συγκεντρώνει αγοραστές που δεν αναζητούν απλώς μια εξοχική κατοικία στην Ελλάδα, αλλά μεταφέρουν εδώ τη φορολογική τους κατοικία και, σε αρκετές περιπτώσεις, την οικογένεια και μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Η πρόσβαση στο διεθνές αεροδρόμιο, οι μαρίνες, τα διεθνή σχολεία και η εγγύτητα στο επιχειρηματικό κέντρο της Αθήνας ενισχύουν αυτή την επιλογή.

Από το μηδέν στο 29% μέσα σε δύο χρόνια

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Η ταχύτητα της αλλαγής είναι ίσως ακόμη πιο εντυπωσιακή. Οι αγοραστές Non-Dom ουσιαστικά δεν εμφανίζονταν στο μητρώο συναλλαγών της Greece Sotheby’s International Realty πριν από το 2024.

Το 2024 αντιπροσώπευσαν το 14% του όγκου συναλλαγών της εταιρείας και το 2025 έφθασαν ήδη στο 29%.

Πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή στον χάρτη των πολυτελών ακινήτων της χώρας. Η Ελλάδα δεν προσελκύει πλέον μόνο ξένους που θέλουν ένα σπίτι για τις διακοπές τους ή μια άδεια διαμονής μέσω επένδυσης.

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Προσελκύει ανθρώπους πολύ υψηλής οικονομικής επιφάνειας που επιλέγουν να μεταφέρουν εδώ ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής και της φορολογικής τους βάσης.

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Και σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία συναλλαγών της Greece Sotheby’s International Realty, η Αθηναϊκή Ριβιέρα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της νέας μετακίνησης πλούτου προς την Ελλάδα.

Πηγή: Greece Sotheby’s International Realty – «The State of Greek Luxury Property, Mid-Year 2026»

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