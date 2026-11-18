Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η HELLENiQ ENERGY επενδύει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2030 στη Ρουμανία, αναπτύσσοντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 900 MW.

Η εταιρεία προωθεί συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ισχύος τουλάχιστον 500 MW, ενισχύοντας την ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος και τη διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας.

Ήδη βρίσκονται σε λειτουργία τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 211 MW, ενώ προγραμματίζονται επιπλέον αιολικά έργα και νέες επενδύσεις έως το τέλος του 2026.

Η Ρουμανία αποτελεί πλέον τη δεύτερη σημαντικότερη αγορά δραστηριότητας του ομίλου στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στο στρατηγικό πλάνο Vision 2035+.

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Η Ρουμανία αποκτά αυξανόμενο βάρος στον επενδυτικό σχεδιασμό της HELLENiQ ENERGY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με προγραμματισμένες επενδύσεις που ξεπερνούν το € 1 δισ. έως το 2030, η HELLENiQ ENERGY αναπτύσσει μέσω της HELLENiQ Renewables Romania ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών, αιολικών και έργων αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 900 MW, σε διαφορετικά στάδια λειτουργίας, κατασκευής και ανάπτυξης.

Η Ρουμανία αποτελεί, πλέον, τη δεύτερη, μετά την Ελλάδα, σημαντικότερη αγορά δραστηριότητας της HELLENiQ ENERGY στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό για περαιτέρω επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποθήκευση ενέργειας, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτό, η HELLENiQ Renewables σχεδιάζει την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες (BESS), συνολικής ισχύος τουλάχιστον 500 MW και χωρητικότητας 1.500 MWh, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης.

Η επιχειρηματική διάσταση της αποθήκευσης

Η αυξανόμενη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ενισχύει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά μεταβάλλεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και δεν συμπίπτει πάντοτε χρονικά με τη ζήτηση.

Τα συστήματα BESS επιτρέπουν την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας και την αξιοποίησή της σε διαφορετικό χρόνο, συμβάλλοντας, παράλληλα, στην ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος. Για ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο που συνδυάζει διαφορετικές τεχνολογίες, η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη επιχειρηματική σημασία.

Στη Ρουμανία, ο σχεδιασμός για τουλάχιστον 500 MW και 1.500 MWh δίνει σημαντική κλίμακα στην ανάπτυξη της αποθήκευσης, συμπληρώνοντας την υφιστάμενη παρουσία της HELLENiQ Renewables και τις επενδύσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.



Από τα έργα σε λειτουργία στις νέες επενδύσεις

Η HELLENiQ Renewables έχει, ήδη, δημιουργήσει επιχειρησιακή βάση στη Ρουμανία. Τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 211 MW, βρίσκονται σε λειτουργία στις περιοχές Teleorman, Giurgiu, Olt και Dolj, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια ισοδύναμη με την ετήσια κατανάλωση περισσότερων από 155.000 νοικοκυριών

Στην περιοχή Galați αναπτύσσεται αιολικό πάρκο ισχύος 96 MW, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Με την ολοκλήρωσή του θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια ισοδύναμη με την ετήσια κατανάλωση περισσότερων από 150.000 νοικοκυριών.

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Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνεται επίσης υβριδικό αιολικό έργο ισχύος 186 MW στην περιοχή Vaslui, με προγραμματισμένη έναρξη κατασκευής το τρίτο τρίμηνο του 2027 και ολοκλήρωση το δεύτερο τρίμηνο του 2029.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός πρόσθετων έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης μέσω νέων επενδύσεων και εξαγορών έως το τέλος του 2026. Η ανάπτυξη σε διαφορετικές τεχνολογίες διευρύνει σταδιακά την παρουσία της HELLENiQ Renewables στη ρουμανική αγορά, από την παραγωγή έως την αποθήκευση ενέργειας.

Η Ρουμανία στο ευρύτερο επενδυτικό πλάνο

Η ανάπτυξη στη Ρουμανία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής Vision 2035+ της HELLENiQ ENERGY. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η αποθήκευση έχουν κεντρικό ρόλο, με στόχο τη δημιουργία ενός ισορροπημένου ενεργειακού χαρτοφυλακίου που συνδυάζει διαφορετικές τεχνολογίες και αγορές.

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Στην Ελλάδα, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη βάση δραστηριότητας της HELLENiQ ENERGY στις ΑΠΕ, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο συγκροτήματα φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 314 MW στην Κοζάνη, 30 φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 40 MW και πέντε αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 99 MW σε Μάνη, Εύβοια και Μεσσηνία. Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος αποκτά η αποθήκευση ενέργειας, με πέντε σταθμούς συνολικής ισχύος 150 MW και χωρητικότητας 400 MWh που έχουν εξασφαλίσει ενίσχυση, καθώς και το πρώτο έργο αποθήκευσης με μπαταρίες στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης, ισχύος 100 MW και χωρητικότητας 200 MWh.

Σήμερα, η HELLENiQ ENERGY διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 6 GW, με περισσότερα από 800 MW ήδη σε λειτουργία σε πέντε χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο σχεδιασμός προβλέπει εγκατεστημένη ισχύ άνω του 1,5 GW έως το 2028 και άνω των 2 GW έως το 2030, με συνολικές επενδύσεις σε ΑΠΕ και αποθήκευση άνω των € 2 δισ.

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Μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλάνο, οι επενδύσεις άνω του € 1 δισ. έως το 2030 στη Ρουμανία ενισχύουν περαιτέρω την παρουσία της HELLENiQ ENERGY σε μία από τις βασικές αγορές της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ένα χαρτοφυλάκιο που συνδυάζει παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αποθήκευση.