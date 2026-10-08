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Η επένδυση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ διαθέτει ισχύ 100 MW και χωρητικότητα 200 MWh, ενισχύοντας την αξιοπιστία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς.

Το έργο χρησιμοποιεί τεχνολογία μπαταριών λιθίου και επιτρέπει την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας, περιορίζοντας τις περικοπές παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Παράλληλα, η εταιρεία προετοιμάζει τη λειτουργία αντίστοιχου έργου στη Φλώρινα, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για την ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας.

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Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του πρώτου έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες (Battery Energy StorageSystem – BESS) του Ομίλου της HELLENiQ ENERGY στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε απόψε η θυγατρική HELLENiQ Renewables.

Πρόκειται για μονάδα με εγκατεστημένη ισχύ 100 MW και χωρητικότητα 200 MWh, που αποτελεί όπως αναφέρεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη.

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Η εταιρεία αναφέρει τα εξής:

Η ολοκλήρωση της επένδυσης, συνολικού ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη HELLENiQ ENERGY, καθώς διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της πέρα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, επενδύοντας στις κρίσιμες υποδομές που επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή της.

Παράλληλα, το έργο παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες ευελιξίας και εξισορρόπησης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς ενισχύει την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητά του και συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Ένα σημαντικό μέρος της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται όταν η στιγμιαία κατανάλωση είναι μικρότερη από την παραγωγή. Με το νέο αυτό έργο, μπορεί πλέον να αξιοποιείται περισσότερη πράσινη ενέργεια, η οποία αποθηκεύεται στην μπαταρία για να χρησιμοποιηθεί όταν τη χρειαζόμαστε περισσότερο. Ως αποτέλεσμα, στηρίζεται η αποδοτικότητα του ηλεκτρικού συστήματος, περιορίζονται οι περικοπές παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και δημιουργείται ο απαραίτητος «ηλεκτρικός χώρος» για την ένταξη νέων μονάδων ΑΠΕ στο εθνικό Σύστημα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ Renewables, Σωτήρης Καπέλλος, τόνισε: «Με συνεχείς επενδύσεις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχουμε αναπτύξει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μπαταριών που υπερβαίνει τα 6 GW, εκ των οποίων άνω των 700 MW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Σήμερα, επενδύουμε στρατηγικά στην Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας, μια κρίσιμη υποδομή για το ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος. Οι μπαταρίες προσφέρουν την ευελιξία που απαιτείται για την ενσωμάτωση περισσότερων ΑΠΕ, περιορίζουν τις απώλειες πράσινης ενέργειας και συμβάλλουν σε ένα πιο αξιόπιστο, ασφαλές και οικονομικά αποδοτικό ενεργειακό σύστημα. Με το πρώτο μας έργο BESS στη Θεσσαλονίκη, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο αξιόπιστο, βιώσιμο και αποδοτικό ενεργειακό σύστημα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καθαρότερη και μακροπρόθεσμα πιο προσιτή ενέργεια προς όφελος των καταναλωτών».

Το έργο αποθήκευσης της HELLENiQ ENERGY θα πραγματοποιεί τουλάχιστον έναν πλήρη κύκλο φόρτισης και αποφόρτισης ημερησίως, αποθηκεύοντας περισσότερες από 200 MWh ηλεκτρικής ενέργειας. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στην πλήρη φόρτιση περίπου 3.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων κάθε μέρα, αποτυπώνοντας με απτό τρόπο τη συμβολή του έργου στην καλύτερη αξιοποίηση της καθαρής ενέργειας.

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Το έργο αποθήκευσης πράσινης ενέργειας αναπτύχθηκε σε έκταση περίπου 100 στρεμμάτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης, και περιλαμβάνει τρεις σταθμούς αποθήκευσης συνολικής ισχύος 100 MW και συνολικής χωρητικότητας 200 MWh, καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων υποδομών διασύνδεσης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Οι εγκατεστημένες μπαταρίες είναι τεχνολογίας Lithium Iron Phosphate (LFP) με σύστημα υγρής ψύξης και πληρούν τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Για τη διασύνδεση του έργου κατασκευάστηκε νέος υποσταθμός ανύψωσης τάσης 33/150 kV και υπόγεια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης μήκους περίπου πέντε χιλιομέτρων έως το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Θεσσαλονίκης.

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Κατά τη διάρκεια της κατασκευής δημιουργήθηκαν περίπου 100 άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ το έργο ενίσχυσε σημαντικά την τοπική οικονομία μέσω της συνεργασίας με επιχειρήσεις και προμηθευτές της ευρύτερης περιοχής.

Το νέο πάρκο μπαταριών αποτελεί επίσης σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της HELLENiQ ENERGY και της δέσμευσης της να επενδύει σε τεχνολογίες και υποδομές που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τη χώρα, το ενεργειακό σύστημα και τους πολίτες.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευήτου 2ου έργου αποθήκευσης του Ομίλου στην Φλώρινα, ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh.

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Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Γιώργος Αλεξόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η αποθήκευση πράσινης ενέργειας αποτελεί κρίσιμη υποδομή, καθώς επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενισχύει την αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και πρόσβαση σε βιώσιμη, προσιτή ενέργεια για όλους.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η HELLENiQ ENERGY κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της για την δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα στον ηλεκτρισμό και τις ΑΠΕ, ως ένας καθετοποιημένος Όμιλος με ισχυρή παρουσία σε όλο το φάσμα των ενεργειακών δραστηριοτήτων».

Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αποθήκευσης υπό ανάπτυξη της HELLENiQ ENERGY υπερβαίνει τα 6 GW ισχύος, από τα οποία πάνω από 1 GWαφορούν σε έργα αποθήκευσης στην Ελλάδα, την Ρουμανία, την Κύπρο, και τη Βουλγαρία.

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Στρατηγικός στόχος της HELLENiQ ENERGY είναι η λειτουργία έργων ΑΠΕ ισχύος 1,5 GW έως το 2028 και άνω των 2 GW έως το 2030, με ισορροπημένη παρουσία σε φωτοβολταϊκά, αιολικά και συστήματα αποθήκευσης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

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