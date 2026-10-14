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Το μέτρο αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για την εσωτερική αγορά

Οι έκτακτες εκπτώσεις θα επαναξιολογηθούν στο τέλος Οκτωβρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί

Στόχος, η αξιοποίηση της σημαντικής οικονομικής έκπτωσης στην υποστήριξη των πιο ευαίσθητων καταναλωτών για τις ανάγκες τους σε καύσιμα θέρμανσης

Στήριξη και της εμπορικής δραστηριότητας, που επηρεάζει συνολικά το κόστος μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών

Η HELLENiQ ENERGY, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά καυσίμων, ανακοινώνει ότι, με την έναρξη της περιόδου θέρμανσης προσφέρει έκτακτη έκπτωση στις πωλήσεις προς όλες τις εταιρείες Εμπορίας.

Η ειδική έκτακτη έκπτωση στο Πετρέλαιο Θέρμανσης θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο, ποσό που αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

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Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η έκτακτη έκπτωση των 4 λεπτών ανά λίτρο, (δηλ. μείωση τιμής 5 λεπτά με ΦΠΑ) για το Πετρέλαιο κίνησης, που ήδη εφαρμόζεται από τις 14 Ιουλίου.

Για την Αμόλυβδη 95 οκτανίων, η έκπτωση των 8 λεπτών ανά λίτρο (δηλ. μείωση τιμής στην αντλία 10 λεπτών ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), θα διατηρηθεί μέχρι και αυτή την Παρασκευή, 16/10/2026.

Οι εκπτώσεις αυτές είναι επιπλέον τυχόν επιδοτήσεων που θα ανακοινώσει η Κυβέρνηση.

Το συνολικό πακέτο μέτρων εκπτωτικής πολιτικής, αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά και αποτελεί τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο για την μεταφορά των μειώσεων σε όλους τους καταναλωτές. Η έκτακτη έκπτωση θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται.