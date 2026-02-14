Αν το καρναβάλι είναι η γιορτή της μεταμφίεσης, η ΑΑΔΕ φαίνεται πως αποφάσισε να παίξει στο ίδιο γήπεδο. Με ενισχυμένο σχέδιο ελέγχων ενόψει των αποκριάτικων εκδηλώσεων, η φορολογική αρχή ετοιμάζει αιφνιδιαστικές «εφόδους» για να περιορίσει πρακτικές απόκρυψης τζίρου και φοροδιαφυγής σε περιόδους αυξημένης κατανάλωσης και επισκεψιμότητας.

Η είδηση έχει και το ωραίο της παράδοξο. Σε μια εποχή που οι «μάσκες» στην αγορά δεν είναι ακριβώς σπάνιες, οι ελεγκτές θα επιχειρήσουν να μπουν κυριολεκτικά στο πλήθος. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, στο στόχαστρο μπαίνουν διοργανώσεις με χιλιάδες επισκέπτες και οργανωμένες παρελάσεις, με αναφορά σε Πάτρα και Ξάνθη, αλλά και καρναβάλια σε Κέρκυρα, Ρέθυμνο, Νάουσα, Καστοριά, Τύρναβο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Έλεγχοι «μέσα στο πλήθος» και στα… παραστατικά των γκρουπ

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στα μαγαζιά. Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει ελέγχους που θα «μπαίνουν» μέσα στον κόσμο, ώστε να εντοπίζονται περιπτώσεις υποδήλωσης συμμετοχών σε γκρουπ παρελάσεων: όταν, δηλαδή, έχουν εισπραχθεί ποσά για στολές ή συμμετοχές, αλλά στα παραστατικά εμφανίζονται… ελάχιστοι.

Παράλληλα, το πλάνο απλώνεται κλασικά εκεί όπου «χτυπά» η κατανάλωση τέτοιες μέρες: εστιατόρια, καφέ, μπαρ, χώρους διασκέδασης, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και τουριστικά γραφεία, πάρκινγκ, αλλά και καταστήματα με εποχικά είδη.

POS, κάμερες και myDATA: το καρναβάλι της διασταύρωσης

Τα κλιμάκια προβλέπεται να χρησιμοποιούν φορητούς σαρωτές και υπολογιστές, ενώ κάμερες θα καταγράφουν τη διαδικασία και θα μεταδίδουν εικόνα και ήχο στο επιχειρησιακό κέντρο. Στο «μενού» περιλαμβάνονται άντληση δεδομένων από POS και ταμειακές, αντιπαραβολή με myDATA και δηλώσεις ΦΠΑ, ακόμη και δυνατότητα ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.

Και επειδή δεν είναι μόνο οι Απόκριες: για σήμερα Σάββατο 14/02/2026 αναφέρεται ειδική στόχευση λόγω Αγίου Βαλεντίνου σε ζαχαροπλαστεία/αρτοποιεία, ανθοπωλεία, είδη δώρων, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, ένδυση/υπόδηση, κοσμηματοπωλεία και χώρους εστίασης.

Το «αστείο» που δεν είναι αστείο

Ναι, έχει κάτι κινηματογραφικό η εικόνα: ελεγκτές «μεταμφιεσμένοι» να κάνουν ελέγχους ανάμεσα σε στολές, σπρέι και σερπαντίνες. Αλλά πίσω από το στιγμιότυπο-καρικατούρα υπάρχει το γνώριμο ελληνικό δράμα: όταν η αγορά δουλεύει στο φουλ, κάποιοι θα δοκιμάσουν να δουλέψουν και… χωρίς απόδειξη.

Κι έτσι, το φετινό καρναβάλι αποκτά μια έξτρα πλοκή: ποιος φοράει πραγματικά τη μάσκα, κι αν στο τέλος θα πέσει μαζί με την απόδειξη. Γιατί είναι μασκαράδες αυτοί που φοροδιαφεύγουν και φοροκλέπτουν

