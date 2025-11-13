Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε επίσημη έρευνα για να διαπιστώσει αν η Google (Alphabet inc) υποβαθμίζει με αθέμιτο τρόπο τα ειδησεογραφικά αποτελέσματα στις αναζητήσεις της μια πρακτική η οποία μειώνει δραστικά την επισκεψιμότητα και υπονομεύει την οικονομική βιωσιμότητα των μέσων ενημέρωσης.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε σήμερα επίσημη διαδικασία διερεύνησης κατά της Google, με στόχο να εξετάσει αν ο αμερικανικός κολοσσός εφαρμόζει δίκαιους, εύλογους και μη-διακριτικούς όρους πρόσβασης για τους εκδότες ειδήσεων και άλλους παρόχους περιεχομένου στο Google Search. Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Digital Markets Act (DMA), του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού που στοχεύει να περιορίσει την ισχύ των ψηφιακών «gatekeepers» αναφέρει η Κομισιόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έναρξη της έρευνας πραγματοποιείται παρά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή νέων δασμών σε χώρες που υιοθετούν αυστηρούς ψηφιακούς κανονισμούς, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι πρώτες ενδείξεις από τον μηχανισμό παρακολούθησης συμμόρφωσης δείχνουν ότι η Google υποβαθμίζει συστηματικά αποτελέσματα ειδησεογραφικών ιστοσελίδων όταν αυτές φιλοξενούν περιεχόμενο συνεργατών ή εμπορικών εταίρων. Η πρακτική αυτή συνδέεται με την πολιτική της εταιρείας κατά της λεγόμενης «κατάχρησης φήμης ιστότοπου» (site reputation abuse). Η Google υποστηρίζει ότι η πολιτική αυτή στοχεύει στη μάχη κατά παραπλανητικών πρακτικών που αλλοιώνουν την κατάταξη στην αναζήτηση.

Ωστόσο, η Επιτροπή εκτιμά ότι η πολιτική αυτή ενδέχεται να πλήττει άμεσα νόμιμους και καθιερωμένους τρόπους με τους οποίους οι εκδότες εξασφαλίζουν έσοδα από τις ιστοσελίδες και το περιεχόμενό τους.

Η Κομισιόν διερευνά πλέον κατά πόσο η υποβάθμιση περιεχομένου από την Alphabet μπορεί να περιορίζει την ικανότητα των εκδοτών να ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, να καινοτομούν και να συνεργάζονται με τρίτους παρόχους περιεχομένου σε μια περίοδο που ο κλάδος ήδη αντιμετωπίζει οικονομικές πιέσεις.

Σημειώνεται ότι Alphabet βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ξεχωριστές έρευνες στην ΕΕ βάσει του Digital Markets Act, σχετικά με ανησυχίες ότι ευνοεί τις δικές της κάθετες υπηρεσίες αναζήτησης σε βάρος των ανταγωνιστών, καθώς και ότι δυσχεραίνει στους προγραμματιστές εφαρμογών τη δυνατότητα να κατευθύνουν εύκολα τους χρήστες εκτός του app store της. Η υπόθεση αφορά τον πυρήνα του DMA, ο οποίος επιδιώκει πιο δίκαιους και ανταγωνιστικούς όρους στην ψηφιακή οικονομία. Το Google Search έχει ήδη χαρακτηριστεί ως «υπηρεσία πυρήνα πλατφόρμας» από τον Σεπτέμβριο του 2023, και η Alphabet ήταν υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις του DMA μέχρι τις 7 Μαρτίου 2024.

Η έναρξη της διαδικασίας δεν προδικάζει το αποτέλεσμα, αλλά σηματοδοτεί ότι η Επιτροπή θεωρεί την υπόθεση αρκετά σοβαρή ώστε να προχωρήσει σε πλήρη έρευνα. Εφόσον εντοπιστούν παραβιάσεις, η Κομισιόν θα κοινοποιήσει στην Alphabet προκαταρκτικά συμπεράσματα και θα υποδείξει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.

Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών.

Σε περίπτωση παράβασης, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως και 10% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας. Τέτοια πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και το 20% σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση συστηματικών παραβάσεων, η Επιτροπή μπορεί επίσης να θεσπίσει πρόσθετα διορθωτικά μέτρα τα οποία μπορεί να φτάσουν ακόμη και σε υποχρεωτική πώληση δραστηριοτήτων ή απαγόρευση εξαγορών.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Τερέζα Ριβέρα τόνισε ότι η ΕΕ αναλαμβάνει δράση ώστε οι gatekeepers να μην περιορίζουν αθέμιτα τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από αυτούς. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία Χέννα Βίρκουνεν σημείωσε ότι η έρευνα στοχεύει στη διασφάλιση δίκαιων όρων πρόσβασης για τους εκδότες και, τελικά, στη θωράκιση της πολυφωνίας των μέσων και της δημοκρατίας.

