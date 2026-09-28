Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η φαρμακευτική εταιρεία BioNTech ανακοίνωσε το κλείσιμο τριών εργοστασίων της στη Γερμανία, γεγονός που θα οδηγήσει στην απόλυση 1.800 εργαζομένων έως το 2028.

Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς η εταιρεία απέτυχε να βρει αγοραστές για τις εγκαταστάσεις στο Τιούμπινγκεν, το Μάρμπουργκ και το Ίνταρ-Όμπερσταϊν.

Η μειωμένη ζήτηση για εμβόλια κατά του κορονοϊού και οι σημαντικές οικονομικές ζημίες ανάγκασαν την εταιρεία να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση και περικοπή κόστους.

Παράλληλα, η διοίκηση στοχεύει στη στροφή προς την έρευνα ογκολογικών φαρμάκων, παρά το υψηλό κόστος των σχετικών κλινικών δοκιμών.

Οι ιδρυτές της εταιρείας, Ουγκούρ Σαχίν και Οζλέμ Τουρετσί, πρόκειται να αποχωρήσουν από τη BioNTech έως το τέλος του έτους για να ιδρύσουν νέα φαρμακευτική επιχείρηση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο γερμανικός φαρμακευτικός κολοσσός BioNTech που έγινε γνωστός παγκοσμίως ως η εταιρεία που ανέπτυξε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τρία εργοστάσια της στη Γερμανία απολύοντας 1.800 εργαζομένους.

Τα εργοστάσια που θα κλείσουν είναι στις πόλεις Τιούμπινγκεν, Μάρμπουργκ και Ίνταρ-Όμπερσταϊν, καθώς δεν βρέθηκαν αγοραστές για να τα αναλάβουν.

Advertisement

Advertisement

Η εταιρεία που έχει την έδρα της στο Μάιντς στα δυτικά της χώρας, είχε βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος την περίοδο του covid, καθώς κατάφερε αν και μια μικρή φαρμακευτική εταιρεία με τεράστια οικονομικά προβλήματα και ζημίες έως και το 2019, να ανακαλύψει σε συνεργασία με τον Αμερικανικό κολοσσό Pfizer το εμβόλιο κερδίζοντας δισ δολάρια σε λίγους μήνες.

Η εταιρεία ξεκίνησε τότε την εξαγορά μικρότερων φαρμακευτικών εταιρειών και εργοσατσίων, όπως το εργοστάσιο στην πόλη Ίνταρ-Όμπερσταϊν που ανήκε στην ανταγωνιστική εταιρεία Curevac και η BioNTech εξαγόρασε το 2025. Ο ιδρυτής της Curevac, ο Ίνγκμαρ Χορ, είχε μάλιστα κατηγορήσει τη BioNTech για εξαπάτηση όταν αποκαλύφθηκε ότι το εργοστάσιο επρόκειτο να κλείσει, λέγοντας ότι ο νέος ιδιοκτήτης είχε παραβεί τους όρους της πώλησης.

Το εργοστάσιο στο Τιούμπνγκεν θα κλείσει στο τέλος του 2027, ενώ στο Μάρμπουργκ στις αρχές του 2028 και στο Ίνταρ-Όμπερσταϊν στα τέλη του 2028.

Μετά το τέλος του covid, η ζήτηση στα συγκεκριμένα εμβόλια έχει μειωθεί με την BioNTech να μην έχει έκτοτε ανακαλύψει ή προωθήσει στην αγορά κανένα άλλο προϊόν.

Η BioNTech στην ανακοίνωσή της υποστηρίζει, ότι η αποτυχία της να πωλήσει τα εργοστάσιά της οφείλεται κυρίως στην τρέχουσα δύσκολη αγορά και το επενδυτικό κλίμα, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα υποστήριζε ότι θα τα κλείσει λόγω της χαμηλής αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας, την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, την εξοικονόμηση κόστους και την στροφή που θέλει να κάνει σε ογκολογικά φάρμακα.

Η BioNTech, η οποία απασχολεί περίπου 7.200 άτομα παγκοσμίως, βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια σε διαδικασία μετασχηματισμού και αναδιάρθρωσης υποστηρίζοντας ότι έχει στραφεί στις έρευνες για ένα ευρύ φάσμα νέων προϊόντων, όπως στις ανοσοθεραπείες με βάση το mRNA και στη συνδυαστική χρήση αντισωμάτων και φαρμάκων. Στόχος είναι η χρήση αντισωμάτων για την πιο στοχευμένη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στα καρκινικά κύτταρα.

Οι έρευνες αυτές θεωρούνται ιδιάιτερα ακριβές με την BioNTech να έχει επιστρέψει στις μεγάλες ζημίες. Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, τα καθαρά αποτελέσματα έδειξαν ζημία ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ .

Στο πλαίσο αυτό, βασικά στελέχη και οι ιδρυτές της εταιρείας,Ουγκούρ Σαχίν και Οζλέμ Τουρετσί ανακοίνωσαν ότι θα αποχωρήσουν από την εταιρεία μέχρι το τέλος του έτους καθώς θα ανοίξουν μια νέα φαρμακευτική εταιρεία που θα εστιάσει στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς φαρμάκων με βάση το mRNA.