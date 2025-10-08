Η κυβέρνηση έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη», παρουσιάζοντάς το ως τομή υπέρ της κοινωνίας. Πίσω όμως από τους τίτλους, ξεπροβάλλει ένα γνώριμο μοτίβο με προεκλογικού τύπου εξαγγελίες χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο εφαρμογής, που αφήνουν για άλλη μια φορά τη μεσαία τάξη να ελπίζει — και να πληρώνει.

Οι βασικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν μειώσεις φόρων κατά 2 μονάδες για εισοδήματα 10.000–40.000 ευρώ, φοροαπαλλαγές για νέους και οικογένειες, κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και μειωμένο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά. Στα χαρτιά, πρόκειται για μέτρα που ακούγονται δίκαια και κοινωνικά ευαίσθητα. Στην πράξη όμως, δεν συνοδεύονται από σαφές πλαίσιο κόστους, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ούτε από εξασφαλισμένους πόρους για να έχουν διάρκεια.

Η κυβέρνηση υπόσχεται ανακούφιση, αλλά αποφεύγει να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα:

Πώς θα διασφαλιστεί ότι οι ελαφρύνσεις δεν θα “αντισταθμιστούν” από άλλες επιβαρύνσεις μέσω έμμεσων φόρων;

Πώς θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα σε μια περίοδο όπου η δημοσιονομική πειθαρχία επιστρέφει σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Τι θα γίνει αν οι στόχοι εσόδων δεν επιτευχθούν; Θα υπάρξει “διορθωτικό” πακέτο επιβαρύνσεων μετά τις εξαγγελίες;

Στο μεταξύ, τα μισθολογικά μέτρα για συγκεκριμένες ομάδες του Δημοσίου παρουσιάζονται ως γενναίες αυξήσεις, αλλά για τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων και των συνταξιούχων δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ουσιαστικής στήριξης, σε μια περίοδο που η ακρίβεια ροκανίζει τα πάντα.

Φορολογικές Ρυθμίσεις



Μείωση φόρων για τη μεσαία τάξη: Νέα φορολογική κλίμακα με μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδεςγια εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ.



Στήριξη οικογενειών & νέων:



Ειδικές μειώσεις για οικογένειες με παιδιά.

Μηδενικός φόρος για πολύτεκνες.

Μηδενικός φόρος για νέους έως 25 ετών, 9% για ηλικίες 26–30.



Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς (έως 1.500 κατοίκους — 1.700 για τον Έβρο):



50% μείωση το 2026, πλήρης απαλλαγή το 2027.



Νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια για εισοδήματα 12.000–24.000 ευρώ (ωφελούνται πάνω από 160.000 ιδιοκτήτες).

Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά από 1/1/2026 (Βόρειο Αιγαίο, Σαμοθράκη, Δωδεκάνησα έως 20.000 κατοίκους).



Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30–35% για κατοικίες, προσαρμογή στα ρυπογόνα κριτήρια για οχήματα μετά το 2010.



Κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις κενών κατοικιών έως το 2026, με ευνοϊκές ρυθμίσεις για πολύτεκνους, εκπαιδευτικούς και ένστολους.



Υπερεκπτώσεις 100% για στρατηγικές επενδύσεις (άμυνα, οχήματα, αεροσκάφη, εξαρτήματα).



Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης από τον Ιανουάριο 2026.



Νέες διευκολύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες:

50% μείωση ελάχιστου εισοδήματος σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Εξαίρεση από τεκμαρτό εισόδημα για νέες μητέρες επί 3ετία.



Μισθολογικές Ρυθμίσεις



Αυξήσεις σε αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό από Οκτώβριο 2025.



Αυξήσεις σε ειδικά επιδόματα του ΥΠΕΞ και αποζημιώσεις διδάκτρων για τέκνα υπαλλήλων.



Αναγνώριση πενταετούς κύκλου σπουδών ως μεταπτυχιακού για περίπου 5.000 δημοσίους υπαλλήλους.



Αφορολόγητο επίδομα βιβλιοθήκης για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές.



Νέο επίδομα 100€ για σωφρονιστικούς και αναδιάρθρωση επιδομάτων ανθυγιεινής εργασίας.



Επέκταση επιδόματος παραμεθορίου σε στελέχη ΕΛ.ΑΣ. της ηπειρωτικής μεθορίου.



Αναγνώριση ερευνητικού έργου και προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη.



Επιπλέον Μέτρα



Παράταση κινήτρων για ηλεκτρονικές συναλλαγές έως το 2026 (έκπτωση 30% για συγκεκριμένους επαγγελματίες).



Μείωση φορολογίας εφημεριών για γιατρούς από 22% σε 20%.

Η διαβούλευση στο opengov.gr μέχρι τις 22 Οκτωβρίου δίνει στους πολίτες λόγο. Το ερώτημα όμως είναι αν η κυβέρνηση θα ακούσει ή απλώς θα «τικάρει το κουτάκι» της συμμετοχής για τα μάτια των Βρυξελλών.

Το φορολογικό νομοσχέδιο θα κριθεί όχι στις εξαγγελίες, αλλά στις ζωές των πολιτών. Αν μετατραπεί σε άλλη μία άσκηση επικοινωνίας χωρίς ουσία, τότε θα έχει χαθεί μια ακόμη ευκαιρία για πραγματική ανακούφιση της μεσαίας τάξης — της ίδιας τάξης που κρατά την οικονομία όρθια, αλλά παραμένει μόνιμα στο περιθώριο των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.