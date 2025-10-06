Η 6η Οκτωβρίου 2025 σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό χρηματιστήριο. Με την έναρξη της δημόσιας πρότασης της Euronext για την απόκτηση όλων των μετοχών της ΕΧΑΕ, η Αθήνα εισέρχεται δυναμικά στον πυρήνα της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ευκαιριών για επιχειρήσεις και επενδυτές.

Η Euronext, ο κορυφαίος όμιλος διαχείρισης χρηματιστηριακών υποδομών στην Ευρώπη, προσφέρει στους μετόχους της ΕΧΑΕ ανταλλαγή 20 μετοχών της ελληνικής αγοράς με 1 νεοεκδιδόμενη μετοχή της Euronext. Η περίοδος αποδοχής της πρότασης διαρκεί έως τις 17 Νοεμβρίου 2025. Εφόσον επιτευχθεί το όριο συμμετοχής, η ΕΧΑΕ θα ενταχθεί στην τεχνολογική πλατφόρμα «Optiq®» και στο ενιαίο ευρωπαϊκό δίκτυο συναλλαγών και εκκαθάρισης.

Η στρατηγική αυτή κίνηση αναβαθμίζει την Ελλάδα σε χρηματοοικονομικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση σε πανευρωπαϊκή ρευστότητα, νέες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων και ευρωπαϊκά προγράμματα προετοιμασίας για δημόσια εγγραφή. Παράλληλα, οι επενδυτές της ΕΧΑΕ συμμετέχουν πλέον σε έναν όμιλο με συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των €6 τρισ., με σημαντικά οφέλη ρευστότητας και διεθνούς προβολής.

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Stéphane Boujnah, «η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση ισχυρής ανάπτυξης και μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή Ένωση Αποταμίευσης και Επενδύσεων».

Η ένταξη της ΕΧΑΕ στην Euronext δεν είναι απλώς μια εξαγορά· είναι το πέρασμα σε μια νέα εποχή, όπου το ελληνικό χρηματιστήριο γίνεται πύλη της περιοχής προς τις διεθνείς αγορές.