Τα δεδομένα για το χρηματιστήριο της Αθήνας άλλαξαν! Η διοικητική αναδιάταξη της ΕΧΑΕ, η θεσμική «ομπρέλα» της Euronext και οι κινήσεις ισχυρών εισηγμένων συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό χρηματιστήριο εισέρχεται σε μια νέα ιστορική περίοδο, με πιο ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά, αυξημένες απαιτήσεις αλλά και σαφώς μεγαλύτερες δυνατότητες.

Σε μια συγκυρία αυξημένου ενδιαφέροντος για την ελληνική κεφαλαιαγορά, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΧΑΕ άνοιξε και επισήμως ένα νέο κεφάλαιο στη διοικητική και στρατηγική της πορεία. Η λύση των συμβάσεων του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή νέου, μικρότερου και πιο ευέλικτου σχήματος, έρχονται να αποτυπώσουν τη μετάβαση του ελληνικού χρηματιστηρίου σε ένα πιο βαθιά ευρωπαϊκό μοντέλο λειτουργίας.

Το νέο Δ.Σ. αριθμεί πλέον εννέα μέλη, από έντεκα προηγουμένως, με σαφή στόχο τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματική διασύνδεση με τη Euronext. Τέσσερις θέσεις καταλαμβάνονται από εκπροσώπους του μεγαλύτερου χρηματιστηριακού ομίλου της Ευρώπης, με έναν εξ αυτών να αναλαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος προέδρου κ.Γ. Χατζηνικολάου. Ο κ.Ι.Κοντόπουλος παραμένει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου έως τη λήξη της θητείας του, διασφαλίζοντας τη διοικητική συνέχεια σε μια περίοδο θεσμικών αλλαγών.

Νέα στρατηγική

Το ουσιαστικό μήνυμα, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στα πρόσωπα αλλά στη στρατηγική κατεύθυνση. Η ευθυγράμμιση με τη Euronext δεν αφορά απλώς εταιρική διακυβέρνηση, αλλά τη συνολική αναβάθμιση του ρόλου του ελληνικού χρηματιστηρίου στον ευρωπαϊκό χάρτη. Πρόσβαση σε μεγαλύτερες δεξαμενές κεφαλαίων, τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών, ανάπτυξη νέων επενδυτικών προϊόντων και στενότερη σύνδεση με ώριμες ευρωπαϊκές αγορές συνθέτουν το πλαίσιο της επόμενης ημέρας.

Με «οδηγό» τη Euronext

Δεν είναι τυχαίο ότι η Euronext αναδεικνύεται σταθερά ως ο κορυφαίος προορισμός εισαγωγής εταιρειών στην Ευρώπη. Το 2025 συγκέντρωσε σχεδόν το ένα τρίτο των νέων εισαγωγών πανευρωπαϊκά, προσελκύοντας σημαντικό μέρος των διεθνών IPOs και ενισχύοντας ιδιαίτερα τον τεχνολογικό κλάδο. Για το ελληνικό χρηματιστήριο, αυτή η πραγματικότητα μεταφράζεται σε αυξημένη ορατότητα, μεγαλύτερη ρευστότητα και νέες προοπτικές για τις εισηγμένες.

Το θετικό αυτό θεσμικό αφήγημα συνοδεύεται και από επιχειρηματικές εξελίξεις που ενισχύουν το επενδυτικό κλίμα. Η Titan προχωρά σε νέα στρατηγική συνεργασία, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή προσανατολισμό και τη δυναμική του ελληνικού βιομηχανικού κεφαλαίου, ενώ η Motor Oil καταγράφει ιστορικά υψηλά, αντανακλώντας τόσο τα θεμελιώδη μεγέθη της όσο και την εμπιστοσύνη της αγοράς. Μία δυναμική που αναμένεται να φανεί στις επιλογές και των υπόλοιπων εταιρειών.

Το νέο Δ.Σ. της ΕΧΑΕ

1. Γεώργιος Δουκίδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

2. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

3. Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

4. Manuela Bassi

5. Camille Beudin

6. Sebastien d’Herbès

7. Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

8. Giorgio Modica

9. Emilie Rieupeyroux