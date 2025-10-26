Το να αγοράσει κανείς μια τσάντα Louis Vuitton, Hermes, Channel, Dior ή οποιαδήποτε άλλη πολυτελή μάρκα θέλει σίγουρα μια μικρή ή μεγάλη περιουσία. Οι τιμές των πολυτελών ειδών αυξάνονται ραγδαία, τόσο που έχει δημιουργηθεί ένας τεράστιος χώρος για μια παράλληλη αγορά second hand, όπου πανάκριβα δερμάτινα είδη, ρολόγια και κοσμήματα πωλούνται στο μισό και πλέον της αρχικής τους τιμής.

Κι ενώ η παγκόσμια αγορά μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας έχει εκτοξεύσει τις πωλήσεις της, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό γίνονται μέσω του διαδικτύου, το μεγάλο πρόβλημα είναι ο εντοπισμός των απομιμήσεων που έχουν πλημμυρίσει την αγορά.

Μια παγκόσμια αγορά πολλών δισ. δολαρίων

Η αγορά πολυτελών ειδών που πωλούνται second hand αυξάνεται κατά 10% κάθε χρόνο, τρεις φορές ταχύτερα από την αγορά τους από πρώτο χέρι, σύμφωνα με έκθεση της Boston Consulting Group και την πλατφόρμα μεταπώλησης πολυτελών ειδών Vestiaire Collective.

Η έκθεση προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά μεταπώλησης θα μπορούσε να φτάσει τα 360 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, από περίπου 210 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι σήμερα.

Καθώς περισσότεροι αγοραστές στρέφονται στα μεταχειρισμένα επώνυμα brands, η εμπιστοσύνη σχετικά με τη γνησιότητά τους έχει αποκτήσει πρωταρχική σημασία καθώς «η κατασκευή απομιμήσεων γίνεται ολοένα και πιο εξελιγμένη, σε σημείο που ακόμη και οι ίδιες οι μάρκες πολυτελείας αδυνατούν να εντοπίσουν τις απομιμήσεις ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχουν κληθεί να επισκευάσουν εν αγνοία τους απομιμήσεις», δήλωσε ο Jaewha Choi, Διευθύνων Σύμβουλος της νοτιοκορεατικής διαδικτυακής αγοράς Bunjang.

Στο διαδίκτυο έχει στηθεί μια τεράστια βιομηχανία second hand πωλήσεων όπου ψεύτικες τσάντες Hermès ή ρολόγια Rolex Oyster Perpetual πωλούνται έναντι χιλιάδων δολαρίων ως γνήσια. Ορισμένες απομιμήσεις είναι δε τόσο πειστικές που ονομάζονται «superfakes», και φέρεται να κατασκευάζονται με υλικά από τους ίδιους τους προμηθευτές που κατασκευάσουν και τα αυθεντικά είδη.

Η βιομηχανία αυτή μεταχειρισμένων ειδών λειτουργεί εδώ και καιρό υπό τον κανόνα του «caveat emptor» ή «buyer beware beware». Για να αντιμετωπίσουν τα ολοένα και πιο ρεαλιστικά «superfakes», οι πλατφόρμες μεταπώλησης επενδύουν πλέον σε τρόπους εντοπισμού των ψεύτικων ειδών.

Οι τέλειες απομιμήσεις

Η διαδικτυακή αγορά Carousell με έδρα τη Σιγκαπούρη άνοιξε το πρώτο της φυσικό κατάστημα για είδη πολυτελείας στο κέντρο της Σιγκαπούρης φέτος, όπου οι πωλητές πριν αποδεχθούν κάποιο από τα second hand είδη πρέπει να περάσει από τον εκτιμητή της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον Tresor Tan, Διευθυντή Πωλήσεων, Μάρκετινγκ και Σχέσεων με Πελάτες στην Carousell Luxury η ομάδα επαλήθευσης ελέγχει το υλικό αλλά και λεπτομέρειες όπως το ράψιμο και η σφραγίδα του brand.

«Στο τέλος της ημέρας, διακυβεύεται και η φήμη μας», δήλωσε ο Tan. «Και λόγω αυτής της εμπιστοσύνης, προσφέρουμε στους αγοραστές μας εγγύηση επιστροφής χρημάτων για την αυθεντικότητα». Η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια ιδιόκτητη βάση δεδομένων που καλύπτει σχεδόν 500 στυλ προϊόντων, και τα είδη υψηλότερης αξίας περνούν από πολλαπλούς ελέγχους. Σε περιπτώσεις όπου η αυθεντικότητα είναι αμφίβολη, τα είδη δεν θα καταχωρηθούν, δήλωσε ο Tan.

Η Bunjang στη Νότια Κορέα, ανέπτυξε επίσης το δικό της σύστημα ελέγχου ταυτότητας που συνδυάζει παραδοσιακές οπτικές επιθεωρήσεις με επιστημονικό εξοπλισμό και τεχνητή νοημοσύνη «εκπαιδευμένη σε εκατοντάδες χιλιάδες σημεία δεδομένων», δήλωσε ο Choi στο CNBC.

Η Bunjang ισχυρίζεται ότι έχει ποσοστό ακρίβειας ελέγχου ταυτότητας 99,9% στην αναγνώριση γνήσιων αγαθών, και το σύστημα επαλήθευσής της μπορεί να μαθαίνει συνεχώς και να προσαρμόζεται σε μεθόδους παραποίησης αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η χαμηλή τιμή «τραβάει»

Τόσο η Carousell όσο και η Bunjang δήλωσαν ότι η επαλήθευση έχει ενισχύσει τις επιχειρήσεις. καθώς για την Bunjang, τα κέρδη από τα τα είδη πολυτελείας φτάνουν το 1,1 δισ. δολάρια αυξημένα κατά 30% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2025.

«Όταν κάποιος αγοράζει και πουλάει ένα ρολόι αξίας 100.000 δολαρίων στην πλατφόρμα, σίγουρα τραβάει την προσοχή μας», αναφέρει ο εκπρόσωπος της Carousell. Τότε ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης ενώ ο πελάτης λαμβάνει εγγύηση επιστροφής χρημάτων για τα προϊόντα της.

Η προσιτή τιμή είναι ο κύριος λόγος που ανθίζει η αγορά μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας, σύμφωνα με την έκθεση της BCG. Όμως, δεν είναι μόνο για εξοικονόμηση χρημάτων. Οι αγοραστές έλκονται όλο και περισσότερο από σπάνιες ή διακοπτόμενες συλλογές που δεν είναι πλέον διαθέσιμες στα καταστήματα» υποστηρίζει η Samina Virk, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Vestiaire Collective.

Οι νέοι που έχουν περιορισμένη αγοραστική δύναμη, προτιμούν να αγοράζουν, να απολαμβάνουν και να μεταπωλούν γρήγορα είδη

«Αυτή η αξιοσημείωτη ανάπτυξη αντανακλά μια θεμελιώδη μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο οι Millennials και η Gen Z, το επόμενο κύμα καταναλωτών ειδών πολυτελείας, αντιλαμβάνονται και ασχολούνται με τα είδη πολυτελείας».

