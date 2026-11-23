Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για μία τετραμελή οικογένεια αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση που υπερβαίνει το 18% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας εκτιμά τη συνολική δαπάνη για τα απαραίτητα προϊόντα στα 220,75 ευρώ για ένα μόνο γεύμα.

Το ποσό αυτό αφορά αποκλειστικά τα βασικά είδη διατροφής και δεν περιλαμβάνει πρόσθετα έξοδα για μαγειρικά υλικά, ηλεκτρικό ρεύμα ή διακοσμητικά είδη.

Τα διαθέσιμα στοιχεία καταγράφουν σταδιακή άνοδο των τιμών, καθώς το αντίστοιχο κόστος διαμορφώθηκε στα 156,02 ευρώ το 2024 και στα 186,85 ευρώ το 2025.

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Ακόμη πιο ακριβό από πέρυσι θα είναι φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, με το ΙΝΚΑ να εκτιμά ότι η αύξηση θα ξεπεράσει το 18% .

Ετσι φέτος, θα πληρώσουμε τουλάχιστον 220,75 ευρώ για τα απολύτως απαραίτητα του γιορτινού τραπεζιού των Χριστουγέννων και μόνο για 4-6 άτομα, από 186,85 ευρώ που ήταν πέρυσι.

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Ενδιαφέρον έχει η υποσημείωση της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας, ότι το ποσό αυτό θα ξοδευτεί μόνο για τα γεύματα μίας ημέρας, όχι εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, το κόστος των προϊόντων για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

Γαλοπούλα, 2 κιλά, με τιμή 16 ευρώ το κιλό: 32 ευρώ.

Αρνίσια παϊδάκια, 2 κιλά, με τιμή 19 ευρώ το κιλό: 38 ευρώ.

Λουκάνικα, 1 κιλό, με τιμή 14 ευρώ το κιλό: 14 ευρώ.

Ντομάτες, 500 γραμμάρια, με τιμή 3 ευρώ το κιλό: 1,50 ευρώ.

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Αγγούρι, ένα τεμάχιο: 0,80 ευρώ.

Φρέσκα κρεμμύδια, ένα ματσάκι: 0,95 ευρώ.

Λάχανο, ένα τεμάχιο: 2,50 ευρώ.

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Καρότα, μισό κιλό, με τιμή 2,50 ευρώ το κιλό: 1,25 ευρώ.

Πατάτες, ένα κιλό, με τιμή 1,25 ευρώ το κιλό: 1,25 ευρώ.

Φέτα, μισό κιλό, με τιμή 15 ευρώ το κιλό: 7,50 ευρώ.

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Κασέρι – γραβιέρα, μισό κιλό, με τιμή 22 ευρώ το κιλό: 11 ευρώ.

Εμφιαλωμένο κρασί, μία φιάλη 750 ml: 18 ευρώ.

Αναψυκτικά, οκτώ τεμάχια, με τιμή 1,10 ευρώ το καθένα: 8,80 ευρώ.

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Μπύρες, τέσσερα τεμάχια, με τιμή 2,30 ευρώ η καθεμία: 9,20 ευρώ.

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Μελομακάρονα και κουραμπιέδες, ένα κιλό: 22 ευρώ.

Γλυκά, ένα κιλό, με τιμή 24 ευρώ το κιλό: 24 ευρώ.

Φρούτα, έξι τεμάχια: 6 ευρώ.

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Γέμιση γαλοπούλας: 22 ευρώ.

Το συνολικό κόστος των παραπάνω προϊόντων υπολογίζεται από το ΙΝΚΑ σε 220,75 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 55,20 ευρώ ανά άτομο, με βάση τετραμελή οικογένεια.

Η Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι στο ποσό αυτό δεν έχουν συνυπολογιστεί πρόσθετες δαπάνες για λάδι, λεμόνια, αυγά, ηλεκτρικό ρεύμα, στολίδια, κεράκια και άλλα, οι οποίες εκτιμώνται σε περίπου 10 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία της ανακοίνωσης, το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού ήταν 156,02 ευρώ το 2024, αυξήθηκε στα 186,85 ευρώ το 2025 και διαμορφώνεται στα 220,75 ευρώ το 2026.