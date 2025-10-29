Από την 1η Δεκεμβρίου 2025 – και όχι από 1η Νοεμβρίου όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί – τίθεται σε ισχύ η υποχρέωση για όλα τα νομικά πρόσωπα (καταστήματα, ηλεκτρονικά καταστήματα, επιχειρήσεις λιανεμπορίου κ.ά.) να δέχονται πληρωμές μέσω του συστήματος IRIS.

Η παράταση χορηγήθηκε μετά από αιτήματα της αγοράς, με στόχο να δοθεί περιθώριο προσαρμογής των επιχειρήσεων.

Τι αλλάζει στη διαδικασία

Το νέο θεσμικό πλαίσιο ορίζει ότι η αποδοχή των πληρωμών μέσω IRIS θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με τερματικό POS, το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο είτε με τον φορολογικό μηχανισμό είτε με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία για τον πελάτη περιλαμβάνει την εμφάνιση ενός μοναδικού QR κωδικού στη συναλλαγή, τον οποίο ο πελάτης θα σκανάρει μέσω της εφαρμογής του IRIS και θα επιβεβαιώνει την πληρωμή.

Ποια είναι τα όρια συναλλαγών με IRIS

Για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P): μέχρι 500 ευρώ την ημέρα.

Για πληρωμές ιδιωτών προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (IRIS P2B): επίσης έως 500 ευρώ ημερησίως.

Το ανώτατο ημερήσιο όριο συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

Από Ιανουάριο 2026 προβλέπεται αύξηση στα όρια: για IRIS P2P έως 1.000 ευρώ/ημέρα με μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ, και για IRIS P2B έως 31.000 ευρώ/μήνα.

Επόμενος στόχος: επέκταση του IRIS στο εξωτερικό, σε χώρες του δικτύου SEPA όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβικές χώρες και Πολωνία.

Τα πρόσστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν

Επιχειρήσεις που δεν θα συμμορφωθούν με τη νέα υποχρέωση από 1η Δεκεμβρίου θα αντιμετωπίσουν τις ακόλουθες κυρώσεις:

Πρόστιμο 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Πρόστιμο 20.000 ευρώ για αυτές που τηρούν διπλογραφικό σύστημα.

Τα πρόστιμα μειώνονται κατά 50 % για επιχειρήσεις σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Με την απόφαση για εφαρμογή του IRIS σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, εισάγεται ένα καθολικό σύστημα αποδοχής άμεσων ψηφιακών πληρωμών που στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην απλοποίηση των συναλλαγών και κυρίως στον περιορισμό της φοδιαφυγής.