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Περίπου δέκα ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία τίθεται σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους.

Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, με τις μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής να διαμορφώνονται μεσοσταθμικά στο 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%.

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Η λίστα, ωστόσο, αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες. Το υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορούν να προστεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων.

Μέχρι στιγμής, στη συμφωνία συμμετέχουν περίπου 1.100 κωδικοί. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός τους ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 1.500.

Στη συμφωνία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Πρόκειται για προϊόντα που καλύπτουν βασικές ανάγκες των νοικοκυριών και αποτελούν σημαντικό μέρος των καθημερινών δαπανών.

Ισχυρό παραμένει και το ενδιαφέρον των προμηθευτών. Μέχρι στιγμής, περίπου 60 έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία, ενώ αναμένεται να προστεθούν ακόμη τέσσερις έως πέντε.

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα και τη μείωση της επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισμού