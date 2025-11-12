Ένα καλοστημένο διασυνοριακό κόλπο φοροδιαφυγής με πρωταγωνιστές Έλληνες και αλλοδαπούς που εμπλέκονται με το εμπόριο πολυτελών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ήρθε στο φως μετά από συντονισμένη έρευνα της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με ελεγκτικές αρχές γειτονικών κρατών.

Η καλοστημένη απάτη “έσπασε” μετά από καταγγελίες και πληροφορίες που ήρθαν στην κατοχή των ελεγκτικών αρχών, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και άλλα αντίστοιχα κυκλώματα στη χώρα μας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ελληνικές εταιρείες εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων συνεργάζονταν με βουλγάρικη εταιρεία-βιτρίνα για να αποφύγουν την καταβολή ΦΠΑ. Το αποτέλεσμα; Πάνω από 212.000 ευρώ χαμένα έσοδα μόνο από τις 19 πρώτες περιπτώσεις που εντοπίστηκαν. (Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ)

Η διεθνής διάσταση της απάτης



Η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας πληροφορίες και καταγγελίες που φτάνουν από ιδιώτες, προσπαθεί να εντοπίσει και άλλα κυκλώματα, ερευνώντας σε βάθος χρόνου αντίστοιχες παράνομες δραστηριότητες. Το 2024, οι καταγγελίες πολιτών έφτασαν τις 75.000, με μέσο όρο 200 καταγγελίες ημερησίως, γεγονός που δείχνει τον ενεργό ρόλο της κοινωνίας στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η συντονισμένη προσπάθεια με τις ελεγκτικές αρχές της Βουλγαρίας και της Γερμανίας είναι καθοριστική για την εξάρθρωση αυτών των διακρατικών κυκλωμάτων.



Η “μηχανή” της απάτης

Το σχήμα λειτουργεί με εξοργιστική απλότητα. Η αλλοδαπή εταιρεία αγοράζει οχήματα από τη Γερμανία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για λογαριασμό των ελληνικών εταιριών, και στη συνέχεια τα μεταπωλεί με ψευδή τιμολόγια που αναφέρουν το Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους. Οι Έλληνες εισαγωγείς παρουσιάζουν τα πλαστά αυτά τιμολόγια στον τελωνισμό, γλιτώνοντας χιλιάδες ευρώ φόρων ανά όχημα.



Μεγάλη φοροδιαφυγή

Για να κατανοήσουμε το μέγεθος του φαινομένου, πρέπει να δούμε τα συνολικά στοιχεία. Η απώλεια δημοσίων εσόδων από το «κενό» ΦΠΑ στην Ελλάδα ανέρχεται σε περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως, μειωμένη από τα 7 δισ. ευρώ του 2017. Αν και η πρόοδος είναι σημαντική χάρη στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της ΑΑΔΕ, το 2024 το «κενό» περιορίστηκε γύρω στο 10%, με στόχο να φτάσει τον μέσο όρο της Ευρώπης (7%) στη διετία 2025-2026.

Οι απάτες με αυτοκίνητα αποτελούν σημαντικό κομμάτι αυτής της «τρύπας». Κάθε πολυτελές όχημα που εισάγεται παράνομα στερεί από το Δημόσιο χιλιάδες ευρώ – χρήματα που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν υγεία, παιδεία, υποδομές.

Οι καταναλωτές πληρώνουν διπλά

Όταν αγοράζετε ένα τέτοιο όχημα, κληρονομείτε ένα νομικό χάος. Το αυτοκίνητο έχει εισαχθεί παράνομα, τα χαρτιά του είναι «βρώμικα», και εσείς μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωποι με κατασχέσεις, πρόστιμα, ακόμα και ποινική δίωξη. Και φυσικά, στο τέλος πληρώνετε τον ΦΠΑ που «γλίτωσε» ο έμπορος – με το παραπάνω.



Πώς να προστατευτείτε

Απαιτήστε πλήρη τεκμηρίωση: Ζητήστε το αρχικό τιμολόγιο από τη χώρα προέλευσης και όλα τα τελωνειακά έγγραφα. Επιμείνετε να δείτε την αλυσίδα κυριότητας.

Καταγγείλτε την ύποπτη συναλλαγή: Η ΑΑΔΕ στηρίζεται στις πληροφορίες πολιτών. Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, καταγγείλτε το μέσω της εφαρμογής «Appodixi» ή στο taxheaven.gov.gr.

Ελέγξτε το ιστορικό: Ζητήστε από τον έμπορο το ιστορικό του οχήματος. Ένα αυτοκίνητο που «ταξίδεψε» μέσω πολλών εταιριών σε λίγο χρόνο προδίδει το σχήμα.

Προσοχή στις «ευκαιρίες»: Αν η τιμή είναι υπερβολικά χαμηλή, υπάρχει λόγος. Το «φθηνό» μπορεί να σας στοιχίσει ακριβά.

Επιβεβαιώστε τη νομιμότητα: Ρωτήστε τη ΔΟΥ για το ΑΦΜ του πωλητή. Προτιμήστε επώνυμους εισαγωγείς με ιστορία, όχι εταιρείες της μιας ημέρας… που εντοπίσατε τυχαία στα social media.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται σε βάθος χρόνου, με τη συνεργασία πολιτών και γειτονικών χωρών. Αλλά η καλύτερη άμυνα είναι η δική μας επαγρύπνηση! Γιατί ο λογαριασμός της απάτης έρχεται πάντα και τελικά, τον πληρώνουμε όλοι μας…



