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Οι προτεινόμενες αλλαγές αναμένεται να εξοικονομήσουν περίπου 8 δισ. ευρώ ετησίως για τις εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του περιορισμού του διοικητικού κόστους.

Το πακέτο περιλαμβάνει την κατάργηση παρακρατήσεων φόρου σε διασυνοριακές πληρωμές, τη θέσπιση κοινών προτύπων για επενδύσεις στην έρευνα και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων διοικητικής συνεργασίας.

Παράλληλα, οι προτάσεις απλοποιούν τις υποχρεώσεις αναφοράς για τις ψηφιακές πλατφόρμες και τους πολυεθνικούς ομίλους, διατηρώντας ταυτόχρονα τα πρότυπα κατά της φοροδιαφυγής.

Το σχέδιο θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τη σχετική διαβούλευση και την τελική υιοθέτηση.

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Ένα νέο πακέτο απλοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας της ΕΕ, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διευκόλυνση των διασυνοριακών επενδύσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρουσίασε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι προτεινόμενες αλλαγές αναμένεται να εξοικονομήσουν περίπου 8 δισ. ευρώ ετησίως για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, εκ των οποίων τα 3,3 δισ. ευρώ αφορούν διοικητικά βάρη και κόστος συμμόρφωσης.

Το πακέτο περιλαμβάνει δύο νομοθετικές προτάσεις: μια δέσμη μέτρων για την απλοποίηση των κανόνων άμεσης φορολογίας (Omnibus) και την αναδιατύπωση (recast) της Οδηγίας για τη Διοικητική Συνεργασία στον φορολογικό τομέα (DAC). Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου άμεσης φορολογίας της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα το υφιστάμενο επίπεδο προστασίας έναντι της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

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Τέλος στις παρακρατήσεις φόρου στις ενδοενωσιακές πληρωμές

Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκεται η απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στις διασυνοριακές πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων μεταξύ εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την κατάργηση των χρονοβόρων διαδικασιών και την απλούστευση των επιστροφών φόρου, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα διευκολυνθεί η χρηματοδότηση, θα ενισχυθούν οι επενδύσεις και θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ενιαίας αγοράς. Το ετήσιο όφελος για τις επιχειρήσεις υπολογίζεται σε περίπου 5,3 δισ. ευρώ.

Ευκολότερη χρηματοδότηση επενδύσεων

Η Κομισιόν προτείνει επίσης την άρση περιορισμών που θεωρεί περιττούς στη χρηματοδότηση από τρίτους και από τις αγορές, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδύσεις εντός της ΕΕ. Παράλληλα, απλοποιείται ο κανόνας περιορισμού της έκπτωσης τόκων στην Οδηγία κατά της Φοροαποφυγής (ATAD). Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι αλλαγές αυτές θα μειώσουν το διοικητικό και κανονιστικό κόστος κατά περισσότερο από 500 εκατ. ευρώ ετησίως.

Κατάργηση επικαλύψεων με τον παγκόσμιο ελάχιστο φόρο

Η πρόταση καταργεί επίσης αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των κανόνων για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (CFC) και του παγκόσμιου ελάχιστου φόρου 15% (Pillar Two). Η Επιτροπή εκτιμά ότι η απλούστευση αυτή θα εξοικονομήσει περίπου 160 εκατ. ευρώ ετησίως σε κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις.

Κίνητρα για έρευνα και καινοτομία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Επιτροπή στη στήριξη της καινοτομίας, προτείνοντας τη δημιουργία ενός κοινού ελάχιστου ευρωπαϊκού προτύπου για τη φορολογική μεταχείριση επενδύσεων σε υλικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D). Σύμφωνα με την Κομισιόν, το μέτρο θα καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία και θα μπορούσε να ενισχύσει το ευρωπαϊκό ΑΕΠ κατά περίπου 0,2% ετησίως.

Η Επιτροπή συνδέει τις αλλαγές αυτές με την ευρύτερη στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, θεωρώντας ότι η άρση φορολογικών εμποδίων και η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων είναι απαραίτητες για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης.

Λιγότερη γραφειοκρατία για επιχειρήσεις και πλατφόρμες

Η αναδιατύπωση της Οδηγίας για τη Διοικητική Συνεργασία συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο την υφιστάμενη νομοθεσία και τις οκτώ τροποποιήσεις της, με στόχο μεγαλύτερη σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου. Συνολικά, η αναδιατύπωση αναμένεται να μειώσει το κόστος συμμόρφωσης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατά πάνω από 1 δισ. ευρώ ετησίως.

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Παράλληλα, καταργούνται ορισμένες υποχρεώσεις αναφοράς για πολυεθνικούς ομίλους που ήδη υπάγονται στον παγκόσμιο ελάχιστο φόρο 15%, ενώ περιορίζονται και οι απαιτήσεις γνωστοποίησης για συγκεκριμένες διασυνοριακές φορολογικές ρυθμίσεις. Η Επιτροπή εκτιμά ότι ο όγκος των σχετικών αναφορών θα μειωθεί κατά περίπου 35%.

Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, προτείνεται επίσης η αύξηση του ορίου αναφοράς για διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών, απαλλάσσοντας περισσότερους από 10 εκατομμύρια ιδιώτες πωλητές – κυρίως μεταχειρισμένων προϊόντων – από σχετικές υποχρεώσεις δήλωσης. Η Κομισιόν υπολογίζει ότι το μέτρο θα μειώσει το κόστος συμμόρφωσης των ψηφιακών πλατφορμών κατά περίπου 678 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η πρόταση περιλαμβάνει ακόμη νέο ευρωπαϊκό εργαλείο επαλήθευσης φορολογικών αριθμών, με στόχο την αποτελεσματικότερη ταυτοποίηση των φορολογουμένων από τις εθνικές φορολογικές αρχές.

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«Οι προτάσεις μας θα μειώσουν το συνολικό κόστος συμμόρφωσης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατά σχεδόν 8 δισ. ευρώ ετησίως και θα συμβάλουν στην άρση εμποδίων για τις διασυνοριακές επενδύσεις και την οικονομική δραστηριότητα», δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Βόπκε Χούκστρα υποστήριξε ότι το πακέτο στέλνει το μήνυμα πως «η Ευρώπη είναι σοβαρή ως προς την ανταγωνιστικότητα», διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα φορολογικής διαφάνειας και δικαιοσύνης.

Επόμενα βήματα

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Το πακέτο διαβιβάζεται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση και στο Συμβούλιο για υιοθέτηση.