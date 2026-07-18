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Η επαγγελματική επιτυχία δεν έρχεται πάντα μέσα από εύκολες επιλογές, αλλά μέσα από το θάρρος να κυνηγήσεις νέες προκλήσεις. Η Μαρία Καμαριανάκη, γνωστή ως Maria Kama, τόλμησε να αφήσει την Ελλάδα και να χτίσει από το μηδέν μια επιτυχημένη πορεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατακτώντας την εμπιστοσύνη μιας απαιτητικής διεθνούς πελατείας. Παρακάτω μας μιλά για τις δυσκολίες της νέας αρχής, τις εμπειρίες που αποκόμισε από τη συνεργασία με μέλη βασιλικών οικογενειών, τις αξίες που κράτησε από την Ελλάδα και το όραμα της για τη νέα εποχή της κομμωτικής στη Μέση Ανατολή.

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Η Ελληνίδα hairstylist Μαρία Καμαριανάκη

Το 2015 πήρατε την απόφαση να αφήσετε την Ελλάδα και να μετακομίσετε στο Abu Dhabi. Τι σας ώθησε σε αυτή την επιλογή;

Ήθελα να δοκιμάσω τις δυνατότητες μου σε μια διεθνή αγορά με υψηλές απαιτήσεις. Ήξερα ότι θα ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά πίστευα πως η εξέλιξη βρίσκεται έξω από τη ζώνη άνεσης μας. Το Abu Dhabi μου έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθώ τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Πόσο δύσκολο ήταν να χτίσετε την καριέρα σας σε μια εντελώς διαφορετική χώρα;

Χρειάστηκε υπομονή, επιμονή και σεβασμός στη διαφορετική κουλτούρα. Έπρεπε να αποδείξω την αξία μου από την αρχή. Δεν υπάρχουν συντομεύσεις όταν θέλεις να κερδίσεις την εμπιστοσύνη απαιτητικών πελατών. Με συνέπεια και επαγγελματισμό, όλα χτίζονται σταδιακά.

Η Ελληνίδα hairstylist Μαρία Καμαριανάκη

Πώς σας διαμόρφωσε η συνεργασία με μέλη βασιλικής οικογένειας;

Με δίδαξε ότι η πραγματική πολυτέλεια δεν βρίσκεται στην υπερβολή, αλλά στη λεπτομέρεια, την εχεμύθεια και την εξατομίκευση. Εκεί κατάλαβα ακόμη περισσότερο πόσο σημαντικό είναι να δημιουργείς σχέσεις εμπιστοσύνης και να προσφέρεις μια εμπειρία που ξεπερνά το τεχνικό αποτέλεσμα.

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Τι κρατήσατε από την Ελλάδα και τι μάθατε από τη Μέση Ανατολή;

Από την Ελλάδα κράτησα τις αξίες μου, την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά που με χαρακτηρίζουν ως άνθρωπο. Από τη Μέση Ανατολή έμαθα την πειθαρχία, τη στρατηγική σκέψη, την προσήλωση στην ποιότητα και τη σημασία της άψογης εμπειρίας του πελάτη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο κόσμων διαμόρφωσε τη σημερινή επαγγελματική μου ταυτότητα.

Η Ελληνίδα hairstylist Μαρία Καμαριανάκη

Πώς βλέπετε το μέλλον της κομμωτικής στη Μέση Ανατολή;

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Πιστεύω ότι ο κλάδος εξελίσσεται προς ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο. Ο hairdresser δεν θα είναι μόνο τεχνίτης αλλά σύμβουλος εικόνας, δημιουργός και επαγγελματίας με επιχειρηματική αντίληψη. Υπάρχει μεγάλη δυναμική για υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και υπηρεσιών.

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