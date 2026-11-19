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Η επικεφαλής της εταιρείας, γνωστή ως Addy, επιβεβαίωσε την παρουσία της ομάδας της στην εκδήλωση, η οποία θα φιλοξενήσει τους 185 μεγαλύτερους κατόχους του συγκεκριμένου ψηφιακού νομίσματος.

Η διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, η οποία βασίζεται στην κατοχή αδιαφανών ψηφιακών πορτοφολιών, έχει προκαλέσει έντονους προβληματισμούς σχετικά με πιθανή διαφθορά και σύγκρουση συμφερόντων.

Πολιτικοί παράγοντες εκφράζουν ανησυχίες για την πρόσβαση ξένων υπηκόων στον Αμερικανό πρόεδρο μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο για περαιτέρω διερεύνηση.

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Μια μυστηριώδης εταιρεία κρυπτονομισμάτων, με επικεφαλής μια γυναίκα που χρησιμοποιεί μόνο το μικρό όνομα Addy και δηλώνει ότι φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια «κινεζική κοινότητα του νομίσματος $TRUMP», έχει καταφέρει να αγοράσει τα περισσότερα τραπέζια στο επίσημο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ με επενδυτές κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό δίκτυο CBS, πρόκειται για την εταιρεία FastX, η οποία φέρεται να συνδέεται με τη Σιγκαπούρη και υποστηρίζει ότι μέσα στους τελευταίους δύο μήνες έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα $TRUMP. Η διευθύνουσα σύμβουλος της μητρικής εταιρείας, η οποία συστήνεται ως Addy, δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της για την προοπτική να βρεθεί στον ίδιο χώρο με τον Αμερικανό πρόεδρο.

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«Είμαστε πλέον οι μεγαλύτεροι κάτοχοι Trump coin. Διαθέτουμε περισσότερα από 2 εκατομμύρια tokens», αναφέρει η Addy σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X στις 11 Νοεμβρίου. «Αργότερα μέσα στον μήνα, η ομάδα μας θα συμμετάσχει σε μια VIP εκδήλωση υποδοχής με τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για εμάς και την κοινότητα της FastX».

Η αδιαφανής διαδικασία συμμετοχής στην εκδήλωση, κατά την οποία η πρόσβαση στο προεδρικό δείπνο εξαρτάται από την απόκτηση μεγάλων ποσοτήτων του κρυπτονομίσματος που φέρει το όνομα του Τραμπ, επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα περί πιθανής διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων. Οι προβληματισμοί εντείνονται καθώς η επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας Τραμπ στον χώρο των κρυπτονομισμάτων προσελκύει επενδυτές από ολόκληρο τον κόσμο.

Το δείπνο έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στο Trump National Golf Club, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, και θα φιλοξενήσει τους 185 μεγαλύτερους κατόχους του $TRUMP coin. Πρόκειται για ένα meme coin, δηλαδή ένα κρυπτονόμισμα του οποίου η αξία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη ζήτηση και το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Στην ιστοσελίδα της Fight Fight Fight LLC, της εταιρείας που διαθέτει στην αγορά τα συγκεκριμένα ψηφιακά νομίσματα και συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, δημοσιεύεται πίνακας κατάταξης των συμμετεχόντων. Οι 130 πρώτοι κάτοχοι εμφανίζονται αποκλειστικά με ψευδώνυμα και διευθύνσεις ψηφιακών πορτοφολιών, χωρίς να αποκαλύπτεται η πραγματική τους ταυτότητα.

Στην ιστοσελίδα προώθησης του δείπνου, η εταιρεία διευκρινίζει ότι «κανένας από τους συμμετέχοντες δεν θα έχει τη δυνατότητα ιδιωτικής συνάντησης ή προσωπικής φωτογράφισης με τον πρόεδρο». Ωστόσο, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ διαφημίζεται ως ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης.

Το μυστήριο γύρω από τη FastX και την Addy

Ελάχιστα είναι γνωστά για τη FastX και την επικεφαλής της. Η εταιρεία αποτελεί θυγατρική της GA Ventures Ltd. και φαίνεται να έχει ιδρυθεί πριν από λιγότερο από έναν χρόνο.

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Στις αρχές Οκτωβρίου, η FastX διοργάνωσε πάρτι σε πολυτελές γιοτ, στο περιθώριο του συνεδρίου κρυπτονομισμάτων TOKEN2049 στη Σιγκαπούρη. Στο ίδιο συνέδριο μίλησε και ο Έρικ Τραμπ, ο οποίος εξήρε την ανάπτυξη της αγοράς κρυπτονομισμάτων κατά τη διάρκεια της προεδρίας του πατέρα του.

«Η Αμερική τα πηγαίνει εξαιρετικά αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Έρικ Τραμπ από το βήμα της εκδήλωσης στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Marina Bay Sands στις 7 Οκτωβρίου 2026. «Ο τρόπος με τον οποίο η χώρα έχει αγκαλιάσει τα κρυπτονομίσματα υπό τη διοίκηση του πατέρα μου είναι πραγματικά εντυπωσιακός».

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά το συνέδριο της Σιγκαπούρης, η FastX εμφανίστηκε στον πίνακα κατάταξης των μεγαλύτερων κατόχων του $TRUMP coin. Το βασικό ψηφιακό πορτοφόλι της εταιρείας διαθέτει πλέον σχεδόν 1,8 εκατομμύρια tokens, περίπου 66% περισσότερα από τον αμέσως επόμενο κάτοχο.

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Η εταιρεία πανηγύρισε την εξέλιξη με νέο βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X. Το βίντεο φαίνεται να έχει γυριστεί σε γραφείο στον πύργο Centennial Tower, στην περιοχή Marina Bay της Σιγκαπούρης. Το CBS News εντόπισε την τοποθεσία συγκρίνοντας τις προσόψεις των κτιρίων που εμφανίζονται στο φόντο, καθώς και μια διεύθυνση που περιλαμβανόταν σε παλαιότερη, αρχειοθετημένη έκδοση της ιστοσελίδας της FastX.

«Κατέχουμε Trump coins επειδή πιστεύουμε σε αυτά», αναφέρει χαρακτηριστικά η Addy.

Στο στόχαστρο των Δημοκρατικών οι επιχειρηματικές δραστηριότητες Τραμπ

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο, ενισχυμένοι από τις σημαντικές νίκες τους στις ενδιάμεσες εκλογές, δηλώνουν έτοιμοι να ξεκινήσουν έρευνες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Αμερικανού προέδρου στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

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Σύμφωνα με οικονομικές δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκομίσει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια από τις δραστηριότητές του στον συγκεκριμένο κλάδο κατά τη δεύτερη προεδρική του θητεία. Στα έσοδα αυτά περιλαμβάνονται τουλάχιστον 635 εκατ. δολάρια σε δικαιώματα εκμετάλλευσης (royalties) την προηγούμενη χρονιά, μέσω συμφωνίας αδειοδότησης που συνδέεται με το meme coin.

«Ξένοι υπήκοοι και πρόσωπα με ύποπτες προθέσεις φαίνεται πως είναι πρόθυμοι να επιδιώξουν πρόσβαση και προνομιακή μεταχείριση, αγοράζοντας μέρος του σχεδίου του Τραμπ με το meme coin», δήλωσε στο CBS News ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ από το Κονέκτικατ.

«Έχει τοποθετήσει μια πινακίδα “Πωλείται” στον Λευκό Οίκο, μέσω του $TRUMP coin και των υπόλοιπων επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων στον χώρο των κρυπτονομισμάτων», πρόσθεσε.

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Ο Μπλούμενταλ αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Μόνιμης Υποεπιτροπής Ερευνών της Γερουσίας, όταν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του σώματος τον Ιανουάριο.

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Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Τραμπ αναφέρθηκε στα κέρδη του από τα κρυπτονομίσματα, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes», υποστηρίζοντας ότι έχει αφήσει τη διαχείριση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων στους γιους του, οι οποίοι επιβλέπουν τον Trump Organization.

«Έχω μια εταιρεία. Οι γιοι μου διοικούν την εταιρεία», δήλωσε. «Είναι δύσκολο να τους πεις: “Μην κάνετε τίποτα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια επειδή είμαι πρόεδρος”».

Επώνυμοι καλεσμένοι και δώρα για τους VIP συμμετέχοντες

Παρά τις αντιδράσεις και τον αυξανόμενο πολιτικό έλεγχο, οι προετοιμασίες για το δείπνο συνεχίζονται κανονικά.

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Την περασμένη εβδομάδα, η Fight Fight Fight, η εταιρεία πίσω από το meme coin που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, ανακοίνωσε ότι τέσσερις γνωστές προσωπικότητες θα πλαισιώσουν τον Αμερικανό πρόεδρο στην εκδήλωση: ο επαγγελματίας πυγμάχος Φλόιντ Μέιγουεδερ, ο επιχειρηματίας και τηλεοπτικός αστέρας του «Shark Tank» Κέβιν Ο’Λίρι, ο πρωταθλητής του NBA Τρίσταν Τόμπσον και ο mentalist Λιόρ Σούρχαρντ.

Στους VIP καλεσμένους του δείπνου αναμένεται, μάλιστα, να δοθούν αναμνηστικά δώρα με το εμπορικό σήμα του Τραμπ, μεταξύ των οποίων ένα ρολόι και ένα άρωμα.

Σύμφωνα με το βίντεο της Addy, εκπρόσωποι της FastX σχεδιάζουν να δώσουν το «παρών» στην εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βιρτζίνια.

«Είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε ανθρώπους που στηρίζουν επίσης την κοινότητα του Trump coin», ανέφερε η ίδια.

Η κινεζική κοινότητα και η σύνδεση με την Binance

Παράλληλα, η FastX προωθεί τη συμμετοχή των χρηστών της στη δική της «κινεζική κοινότητα του $TRUMP coin», μια επιμελημένη ροή ενημερωτικού περιεχομένου σχετικά με το συγκεκριμένο meme coin, η οποία φιλοξενείται στην πλατφόρμα της Binance, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως.

Η Binance βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της υπόθεσης, καθώς ο διευθύνων σύμβουλός της, Τσανπένγκ Ζάο, έλαβε προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ το 2025. Παράλληλα, η πλατφόρμα απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών της από κατοίκους των ΗΠΑ. Το CBS News διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την εγγραφή του, καθώς το σύστημα μπλόκαρε αυτόματα την πρόσβαση από υπολογιστή με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η FastX και η μητρική της εταιρεία GA Ventures δεν απάντησαν στα αιτήματα του CBS News για σχολιασμό.

Τα περισσότερα ψηφιακά πορτοφόλια συνδέονται με ξένες πλατφόρμες

Τον προηγούμενο μήνα, το CBS News είχε αποκαλύψει ότι περισσότερα από τα μισά ψηφιακά πορτοφόλια που εμφανίζονταν τότε στον πίνακα κατάταξης για το δείπνο του Τραμπ είχαν πραγματοποιήσει συναλλαγές μέσω της Binance ή άλλων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων που απαγορεύουν τη χρήση των υπηρεσιών τους από Αμερικανούς πολίτες. Το στοιχείο αυτό υποδείκνυε ότι σημαντικός αριθμός των συμμετεχόντων ενδέχεται να βρίσκεται εκτός ΗΠΑ.

Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό, το πρωί της Δευτέρας, 79 από τα 130 κορυφαία ψηφιακά πορτοφόλια είχαν χρησιμοποιήσει ανταλλακτήρια που δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε χρήστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συνολικά, τα συγκεκριμένα πορτοφόλια κατείχαν περίπου 8,8 εκατ. δολάρια σε $TRUMP coin, από τα συνολικά 9,5 εκατ. δολάρια που αντιστοιχούσαν στην αξία των κρυπτονομισμάτων των συμμετεχόντων στον πίνακα κατάταξης.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν τα ερωτήματα για την ταυτότητα των επενδυτών που διεκδικούν πρόσβαση σε μια εκδήλωση με οικοδεσπότη τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά και για τη διαφάνεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την οικογένειά του.

Σημείωση επιμέλειας: Το κείμενο αποδίδει τις καταγγελίες και τους ισχυρισμούς ως δηλώσεις των εμπλεκομένων ή ως δημοσιογραφικά ευρήματα του CBS News, χωρίς να τους παρουσιάζει ως αποδεδειγμένα γεγονότα. Επίσης, διατήρησα τους αριθμούς και τις ημερομηνίες του πρωτοτύπου. Πριν από δημοσίευση, θα ήταν σκόπιμο να γίνει διασταύρωση των ημερομηνιών, καθώς το κείμενο αναφέρεται σε γεγονότα του Νοεμβρίου 2026.