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Οι δράστες προσέγγισαν το θύμα τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποσχόμενοι ασφαλείς αποδόσεις και μεγάλα κέρδη για να αποσπάσουν επανειλημμένα χρηματικά ποσά.

Μετά την καταγγελία του παθόντος στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν έναν 58χρονο και έναν 64χρονο ως τους υπαίτιους της απάτης.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο έκρινε τους δύο κατηγορούμενους ενόχους και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, καθώς δεν εμφανίστηκαν στη δίκη.

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Θύμα καλοστημένης απάτης με δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα έπεσε ένας 64χρονος Βολιώτης, ο οποίος αντί να έχει κέρδη από τις υποτιθέμενες επενδύσεις είδε μέσα σε έναν χρόνο το εφάπαξ του να εξανεμίζεται.

Όλα ξεκίνησαν το 2021 όταν ένας άγνωστος επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά και του συστήθηκε ως στέλεχος εταιρείας με έδρα το εξωτερικό που διαχειρίζεται κρυπτονομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και μετοχές.

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Από κοινού με δεύτερο άτομο στη συνέχεια τον βομβάρδισε με ενημερώσεις στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείου για τα ασφαλή κέρδη που μπορούσε να έχει και τον έπεισε να ανοίξει λογαριασμό σε Τράπεζα στη Λιθουανία και να καταβάλει ποσό 1.000 ευρώ.

Οι επιτήδειοι του κατέθεσαν τότε ποσό 100 ευρώ για τα δήθεν κέρδη που είχε αλλά στη συνέχεια του ζητούσαν συνεχώς νέα ποσά για τις δήθεν επενδύσεις με τον 64χρονο να προχωρεί σταδιακά σε διάφορες καταβολές ποσών που έφθασαν ακόμη και τις 3.000 ευρώ.

Και τι δεν του έλεγαν κάθε φορά για να τον πείσουν. Του παρουσίασαν ολόκληρο επενδυτικό πλάνο τάζοντάς του μεγάλα κέρδη και διαβεβαιώνοντάς τον κάθε φορά ότι θα οι επενδύσεις του θα είχαν ασφαλείς αποδόσεις, ενώ κάποια στιγμή του ζήτησαν χρήματα με το πρόσχημα ότι είχε γίνει κεφαλαιοποίηση και ότι έπρεπε να καταθέσει χρήματα σε ξένες Τράπεζες.

Ο 64χρονος έφθασε να τους καταθέσει συνολικό ποσό 13.250 ευρώ όμως πέραν από τις διαβεβαιώσεις για τα ασφαλή και σίγουρα κέρδη οι επενδύσεις του δεν αυγάτιζαν, ενώ ο καιρός περνούσε και είχε ήδη καταβάλει ένα σημαντικό ποσό. Αρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά και όταν τους αναζήτησε για εξηγήσεις εκείνοι σταμάτησαν να επικοινωνούν μαζί του.

Ο συνταξιούχος απευθύνθηκε αμέσως στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχωρώντας σε καταγγελία για απάτη και οι έρευνες των αστυνομικών αρχών οδήγησαν σε 58χρονο ημεδαπό από την Αθήνα και 64χρονο από την Κρήτη.

Οι κατηγορούμενοι δικάστηκαν χθες στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, κρίθηκαν ένοχοι για απάτη και καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 1 έτους με αναστολή.

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Οι ίδιοι δεν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο για να απολογηθούν για τις πράξεις του. Στο δικαστήριο ήταν μόνο ο παθών ο οποίος περιέγραψε αναλυτικά την περιπέτεια που είχε. Μέχρι σήμερα ακόμη κλαίει τα χρήματά του.

Πηγή: taxydromos.gr

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