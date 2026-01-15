Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μείωση του ΕΝΦΙΑ 2026 σε κατοικίες φυσικών προσώπων που είναι ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών. Με την απόφαση Α.1005/2026 του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται οι νέες προϋποθέσεις, τα ποσοστά έκπτωσης και η ψηφιακή διαδικασία χορήγησης της μείωσης.

Τα ποσοστά μείωσης του ΕΝΦΙΑ

Η έκπτωση διαμορφώνεται ως εξής:

20% μείωση ΕΝΦΙΑ για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ , εφόσον είναι ασφαλισμένες για ένα (1) έτος έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας .

για κατοικίες με , εφόσον είναι ασφαλισμένες για έναντι . 10% μείωση ΕΝΦΙΑ για κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ , υπό τις ίδιες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

για κατοικίες με , υπό τις ίδιες ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Αναλογική μείωση σε περιπτώσεις ασφάλισης διάρκειας μικρότερης του έτους, με ελάχιστη διάρκεια τους τρεις (3) μήνες.

Βήμα – βήμα η διαδικασία

Η χορήγηση της μείωσης πραγματοποιείται μέσω διασταυρώσεων και ψηφιακών ελέγχων:

Ασφαλιστικές εταιρείες: Έχουν ήδη αποστείλει έως 10/1 στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων που ήταν σε ισχύ εντός του 2025 και καλύπτουν τους τρεις κινδύνους. Φορολογούμενοι: Υποβάλλουν αίτηση, καθώς και τυχόν διορθώσεις, έως 16/2 μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή:Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY > Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών. Επιβεβαίωση στοιχείων: Οι ασφαλιστικές εταιρείες επιβεβαιώνουν τα δεδομένα έως 28/2. Εκκαθάριση: Η ΑΑΔΕ επαληθεύει τις προϋποθέσεις και η μείωση χορηγείται με την πρώτη κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521):

Τηλεφωνικά : 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες 07:00–20:00

: 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες 07:00–20:00 Ψηφιακά: my1521 (24/7), διαδρομή:Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίου > Μεταβιβάσεις, Κληρονομιές, Γονικές Παροχές, Δωρεές μέσω myPROPERTY > Αιτήσεις μέσω myPROPERTY > Αίτηση Χορήγησης Μείωσης ΕΝΦΙΑ Ασφαλισμένων Κατοικιών

Η νέα ρύθμιση ενισχύει την πρόληψη έναντι φυσικών κινδύνων και επιβραβεύει τη συνεπή ασφάλιση της κατοικίας, μειώνοντας ταυτόχρονα το φορολογικό βάρος των ιδιοκτητών.