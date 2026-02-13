Την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου, λήγει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης ώστε να εξασφαλιστεί μείωση του ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα ακίνητα.

Πρόκειται για την έκπτωση που δικαιούνται οι ιδιοκτήτες κατοικιών, οι οποίοι είχαν φροντίσει να ασφαλίσουν το ακίνητό τους μέσα στο 2025 έναντι φυσικών καταστροφών. Το κράτος επιβραβεύει έμπρακτα την πρόληψη, προσφέροντας έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ, υπό συγκεκριμένες και σαφείς προϋποθέσεις.

Η ρύθμιση αφορά κατοικίες που ήταν ασφαλισμένες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, έστω και για μέρος του προηγούμενου έτους, και εφαρμόζεται στον ΕΝΦΙΑ που θα βεβαιωθεί το 2026.

Η διαδικασία, ωστόσο, δεν είναι αυτόματη. Απαιτείται ψηφιακή αίτηση, η οποία για τον ΕΝΦΙΑ 2025 πρέπει να υποβληθεί έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Η αίτηση γίνεται μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ, όπου ο ιδιοκτήτης δηλώνει και συσχετίζει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με τα αντίστοιχα ακίνητα.

Ποιοι δικαιούνται ολόκληρη την έκπτωση

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται κλιμακωτά, ανάλογα με τη φορολογητέα αξία του ακινήτου:

20% έκπτωση για ακίνητα με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ

10% έκπτωση για ακίνητα με αξία άνω των 500.000 ευρώ

Η αξία υπολογίζεται με βάση τη φορολογητέα αξία του κτίσματος και του αναλογούντος οικοπέδου, όπως αυτή προκύπτει από την πρώτη δήλωση ΕΝΦΙΑ κάθε ακινήτου.

Οι προϋποθέσεις

Για να ισχύσει η έκπτωση, η ασφάλιση πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια:

Υποχρεωτική κάλυψη και των τριών κινδύνων: σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα

Ελάχιστη διάρκεια ασφάλισης: 3 μήνες εντός του 2025

Αν η ασφάλιση είχε διάρκεια μεγαλύτερη των 3 μηνών αλλά όχι ολόκληρο το έτος, η μείωση στον ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται αναλογικά

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται τη μείωση για το ποσοστό ιδιοκτησίας του, εφόσον το ακίνητο είναι ασφαλισμένο για το σύνολο της αξίας του