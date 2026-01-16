«Σήμα κινδύνου» εκμπέπει η Πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού για την στοχοποίηση της Ναυτιλίας και των ναυτικών, καθώς διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους ή μετατρέπονται ακόμα και σε παράπλευρες απώλειες, από επιθέσεις που δέχονται την ώρα που εργάζονται υπό αντίξοες συνθήκες πάνω στα εμπορικά πλοία.

Η Μελίνα Τραυλού προκαλεί αίσθηση με την δημόσια παρέμβασή της, κάνοντας λόγο για πολεμικές και υβριδικές επιθέσεις, αλλά και ασύμμετρες απειλές.

Η Πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών δεν αναφέρεται στη δήλωσή της σε συγκεκριμένα συμβάντα, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί επικίνδυνα περιστατικά με χτυπήματα από drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ οι κίνδυνοι είναι γνωστοί διεθνώς σε σχέση με τα εμπορικά πλοία ή τάνκερ που πλέουν τα τελευταία χρόνια σε περιοχές όπως ο Περσικός Κόλπος και η Ερυθρά Θάλασσα.

«Οι ναυτικοί είναι άμαχοι» – Εκκληση προς την Ευρώπη να τους προστατέψει

«Η εμπορική ναυτιλία δεν είναι πεδίο συγκρούσεων. Δεν μπορεί να εργαλειοποιείται ως μοχλός πίεσης ούτε να μετατρέπεται σε στόχο. Οι ναυτικοί είναι άμαχοι. Είναι άνθρωποι που αφήνουν τις οικογένειές τους για να κρατήσουν ζωντανό το παγκόσμιο εμπόριο, την ενεργειακή επάρκεια, την επισιτιστική ασφάλεια και τη λειτουργία των κοινωνιών μας», τονίζει μεταξύ άλλων η Πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, που εκπροσωπεί το νευραλγικό για την ελληνική οικονομία κλάδο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ταυτόχρονα, απευθύνεται σε κυβερνήσεις και θεσμικά όργανα της ΕΕ, ζητώντας ουσιαστική παρέμβαση για την προστασία και την ασφάλεια των ναυτικών και της Ναυσιπλοϊας: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κινηθεί άμεσα, συντονισμένα και αποφασιστικά. Να προστατεύσει τη ναυτιλία της, τους ανθρώπους της και τον στρατηγικό ρόλο που αυτή διαδραματίζει για την ευημερία της Ευρώπης και των πολιτών της. Να καταστήσει σαφές ότι καμία επίθεση σε εμπορικά πλοία δεν είναι αποδεκτή και καμία απειλή κατά των ναυτικών δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέπειες.»

Η δήλωση από την Πρόεδρο της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για τη στοχοποίηση της Ναυτιλίας

Για ακόμη μία φορά, η εμπορική ναυτιλία, τα πλοία και, πάνω απ’ όλα, οι ναυτικοί μας βρίσκονται άδικα στο επίκεντρο πολεμικών και υβριδικών επιθέσεων, καθώς και ασύμμετρων απειλών, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Η στοχοποίηση εμπορικών πλοίων, και μάλιστα ελληνικής και, κατ’ επέκταση, ευρωπαϊκής πλοιοκτησίας, τα οποία δραστηριοποιούνται απολύτως νόμιμα, εξυπηρετώντας το εισαγωγικό εμπόριο και την εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεπερνά κάθε όριο λογικής, δικαίου και πολιτικής συνέπειας. Συνιστά πλήρη υπονόμευση της ίδιας της ευρωπαϊκής θέσης.

Η εμπορική ναυτιλία δεν είναι πεδίο συγκρούσεων. Δεν μπορεί να εργαλειοποιείται ως μοχλός πίεσης ούτε να μετατρέπεται σε στόχο.

Οι ναυτικοί είναι άμαχοι. Είναι άνθρωποι που αφήνουν τις οικογένειές τους για να κρατήσουν ζωντανό το παγκόσμιο εμπόριο, την ενεργειακή επάρκεια, την επισιτιστική ασφάλεια και τη λειτουργία των κοινωνιών μας.

Όπως έθεσα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τον Μάιο του 2025, η ναυτιλία οφείλει να παραμένει εκτός πεδίων γεωπολιτικών εντάσεων και στρατιωτικών αντιπαραθέσεων.

Η προστασία των ναυτικών και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας δεν είναι επιλογή, είναι θεμελιώδης ευρωπαϊκή και διεθνής υποχρέωση.

Ως ναυτιλία των Ελλήνων υπηρετήσαμε και υπηρετούμε διαχρονικά την ειρήνη, τη συνεργασία και τη σταθερότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουμε την τοποθέτηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και τις σχετικές επικοινωνίες του Υπουργού με αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπουργούς Εξωτερικών άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κινηθεί άμεσα, συντονισμένα και αποφασιστικά.

Να προστατεύσει τη ναυτιλία της, τους ανθρώπους της και τον στρατηγικό ρόλο που αυτή διαδραματίζει για την ευημερία της Ευρώπης και των πολιτών της.

Να καταστήσει σαφές ότι καμία επίθεση σε εμπορικά πλοία δεν είναι αποδεκτή και καμία απειλή κατά των ναυτικών δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέπειες.

Η ναυτιλία ενώνει τον κόσμο και κανένα γεωπολιτικό επιχείρημα δεν μπορεί να δικαιολογεί τη στοχοποίησή της.

