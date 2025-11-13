Την ώρα που η κυβέρνηση καυχέται ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έχει αποκλιμακωθεί στο 2% – συγκρίνοντάς τον με το 11,3% τον Μάιο 2022- οι καταναλωτές βρίσκονται κυριολεκτικά στο έλεος των αντιμήσεων με τα λαχανικά, τα φρούτα, τα ψάρια και το κρέας να έχουν αυξηθεί πάνω από 10,6% τα τελευταία 2 χρόνια, όταν οι μισθοί είναι οι χαμηλότεροι στην ΕΕ μετά τη Βουλγαρία.

Με το αρμόδιο υπουργείο να περιορίζει τη δράση του στους ελέγχους για αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των σούπερ μάρκετ για προωθητικές ενέργειες, τα ράφια έχουν μετατραπεί σε βιτρίνες όπου οι καταναλωτές «απλά κοιτάνε». Κι ενόψει των Χριστουγέννων το «άθλημα» αυτό θα γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της αγοράς, η τιμή του κρέατος έχει αυξηθεί κατά 55% με το ελληνικό μοσχάρι να κοστίζει πλέον 15-17 ευρώ το κιλό και το εισαγώμενο από Γαλλία και Ολλανδία να ξεπερνά τα 13 ευρώ το κιλό από 8,5 που ήταν το καλοκαίρι.

Οι άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν, ότι το μοσχαρίσιο κρέας θα φτάσει σύντομα τα 20 ευρώ το κιλό – πιθανότατα μέσα στα Χριστούγεννα- ενώ δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο να τα ξεπεράσει.

Μεγάλη είναι η άνοδος και στην τιμή του πρόβειου κρέας με τα παϊδάκια να κοστίζουν από 10,5 έως 12,5 ευρώ το κιλό από 9-10 ευρώ το καλοκαίρι, ενώ στα αρνιά και τα κατσίκια φτάνουν τα 16 ευρώ το κιλό, όταν πριν την έξαρση της ευλογιάς δεν ξεπερνούσαν τα 14 ευρώ. Το χοιρινό πωλείται από 5 έως 13,90 ευρώ ανά κιλό ενώ το αρνί 13,60 έως 13,80 ευρώ το κιλό.

Μόνο τον Οκτώβριο, ο πληθωρισμός των τροφίμων αυξήθηκε απότομα στο 2,4% από 1,4% τον Σεπτέμβρι με προιόντα όπως η σοκολάτα και τα προϊόντα σοκολάτας να σπάνε ρεκόρ αύξησης 21,1%, ο καφές αύξηση 19,1%, τα κρέατα 10,6%, γαλακτοκομικά, αυγά (3,9%) και ψάρια (6,9%).

Η μόνη σοβαρή αποκλιμάκωση που σώζει τα νούμερα της κυβέρνησης είναι η τιμή του ελαιόλαδου που μειώθηκε κατά 36,9% από πέρυσι, με τη διαφορά ότι οι καταναλωτές δεν αγοράζουν καθε μέρα λάδι σε αντίθεση με το κρέας, τα λαχανικά και τα γαλακτομικά.