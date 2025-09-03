Ο ΔΕΔΔΗΕ κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό παρουσιάζοντας, την Τετάρτη (3/9), τη νέα πλατφόρμα myΔΕΔΔΗΕ services. Μέσω αυτής, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταθέτουν τα αιτήματά τους ηλεκτρονικά, γρήγορα και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες, αποφεύγοντας την αναμονή σε φυσικά γκισέ.

Νέο εργαλείο για καλύτερη εξυπηρέτηση

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του ΔΕΔΔΗΕ για ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος εξυπηρέτησης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των πελατών.

Συγκεκριμένα, η πρώτη λειτουργία που είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας αφορά στην «Αίτηση Νέας Σύνδεσης Χαμηλής Τάσης». Οι χρήστες μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία από τον υπολογιστή ή το κινητό τους, έχοντας στη διάθεσή τους πλήρη ενημέρωση για την πρόοδο της αίτησης, χωρίς καμία φυσική επίσκεψη σε γραφεία.

Με τον τρόπο αυτό, η εξυπηρέτηση από τον ΔΕΔΔΗΕ γίνεται διαφανής και άμεση, ενώ μειώνονται αισθητά οι καθυστερήσεις.

Προσωποποιημένο περιβάλλον

Η πλατφόρμα myΔΕΔΔΗΕ services (κάνετε κλικ εδώ) προσφέρει στους πολίτες ένα προσωποποιημένο περιβάλλον, στο οποίο μπορούν να παρακολουθούν συγκεντρωτικά όλα τα αιτήματά τους και τα στοιχεία τους.

Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση παρέχεται σε πραγματικό χρόνο για κάθε στάδιο της διαδικασίας, ακόμη και για περιπτώσεις όπου απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους δημόσιους φορείς, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος, δήλωσε: «Το myΔΕΔΔΗΕ services αποτελεί την έμπρακτη υλοποίηση του οράματός μας για έναν ΔΕΔΔΗΕ ψηφιακά αναβαθμισμένο και απόλυτα πελατοκεντρικό. Πρόταγμά μας είναι η παροχή άμεσων, λειτουργικών και εύχρηστων ψηφιακών εργαλείων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του πελάτη. Αξιοποιούμε με σταθερότητα τις νέες τεχνολογίες, τόσο για να ’χτίσουμε’ ένα ανθεκτικό και έξυπνο δίκτυο, το οποίο θα υποστηρίξει την πράσινη ενεργειακή μετάβαση της χώρας, όσο και για την παροχή υπηρεσιών που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Επερχόμενες νέες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ

Το myΔΕΔΔΗΕ services αποτελεί την αρχή μιας σειράς ψηφιακών αλλαγών. Μέχρι το τέλος του έτους, η πλατφόρμα θα εμπλουτιστεί με σημαντικές υπηρεσίες, όπως η επαύξηση ή η μείωση ισχύος σε υφιστάμενη παροχή, η χορήγηση διζωνικού τιμολογίου, η ενοποίηση ή ο διαχωρισμός παροχών, καθώς και η σύνδεση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων με το δίκτυο.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ΔΕΔΔΗΕ φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον όλες τις βασικές υπηρεσίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν φυσική παρουσία και πολύπλοκες διαδικασίες.