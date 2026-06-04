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Από τις 15 Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο φιλοδοξεί να δώσει νέα ζωή σε χιλιάδες παλαιές κατοικίες, προσφέροντας επιδοτήσεις που μπορούν να φθάσουν ακόμη και το 95% του κόστους των εργασιών. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, το πρόγραμμα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στεγαστικές παρεμβάσεις της επόμενης περιόδου και θα ακολουθηθεί από τέσσερα ακόμη προγράμματα ενίσχυσης μέσα στο καλοκαίρι.

Προϋπολογισμός 500 εκατ. ευρώ

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Το νέο «Ανακαινίζω» χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027 και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν περίπου 25.000 κατοικίες, αυξάνοντας την προσφορά διαθέσιμων ακινήτων και βελτιώνοντας την ποιότητα του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ιδιοκτήτες κατοικιών που:

Έχουν κατασκευαστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990.

Παραμένουν κλειστές ή αναξιοποίητες για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος.

Διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αναμένεται να φθάνει τις 36.000 ευρώ.

Πόσα χρήματα δίνει το πρόγραμμα

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει:

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Έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Μέγιστο επιδοτούμενο εμβαδόν 120 τ.μ.

Συνολικό ποσό ενίσχυσης έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Ποσοστό επιδότησης έως 95%, ανάλογα με το εισόδημα και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του δικαιούχου.

Ποιοι θα λάβουν μεγαλύτερη επιδότηση: Άτομα με αναπηρία. Τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Μονογονεϊκά νοικοκυριά. Νέους ηλικίας 25 έως 35 ετών. Κατοίκους ορεινών και νησιωτικών περιοχών.

Ποιες εργασίες καλύπτονται

Σε αντίθεση με παλαιότερα προγράμματα που επικεντρώνονταν κυρίως στην ενεργειακή αναβάθμιση, το νέο «Ανακαινίζω» καλύπτει και εργασίες λειτουργικής και αισθητικής ανακαίνισης.

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Εργασίες ανακαίνισης

Υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Ηλεκτρολογικές εργασίες.

Αντικατάσταση δαπέδων.

Ανακαίνιση κουζίνας.

Ανακαίνιση μπάνιου.

Βαψίματα και αισθητικές παρεμβάσεις.

Αποκατάσταση φθορών και ενίσχυση τοιχοποιίας.

Ενεργειακές παρεμβάσεις

Αντικατάσταση κουφωμάτων.

Θερμομόνωση.

Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα.

Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αντλίες θερμότητας και σύγχρονα συστήματα θέρμανσης – ψύξης.

Η επιλεξιμότητα των κλειστών κατοικιών θα ελέγχεται μέσω των στοιχείων κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, υπάρχουν περίπου 400.000 κατοικίες που δυνητικά θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

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Οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να προετοιμάσουν εγκαίρως: Τίτλους ιδιοκτησίας. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Φορολογικά στοιχεία. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη χρήση ή τη μη χρήση του ακινήτου. Προσφορές και τεχνικές περιγραφές εργασιών από επαγγελματίες.

Ο Νίκος Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα προκηρυχθούν ακόμη τέσσερα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία θα στοχεύουν σε κατοικίες, επιχειρήσεις και επενδυτικές δράσεις, στο πλαίσιο της πλήρους αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι αναλυτικές προϋποθέσεις και οι ημερομηνίες έναρξης θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

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