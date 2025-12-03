Ο Νοέμβριος αποτέλεσε ακόμη έναν μήνα έντονης κινητικότητας στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ και επιβεβαιώνοντας τη σταθερά αυξανόμενη ανταπόκριση πολιτών και επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα συνεχίζει να λειτουργεί ως βασικός πυλώνας της κρατικής στρατηγικής για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και τη σταδιακή εξυγίανση του ιδιωτικού χρέους.

Μόνο τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν 2.450 νέες ρυθμίσεις, με το ύψος των ρυθμιζόμενων οφειλών να προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ. Συνολικά, από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού, έχουν ολοκληρωθεί 48.414 ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε 15,26 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία και στην αποτελεσματικότητά της.

Advertisement

Advertisement

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή των πιο ευάλωτων οικονομικά ομάδων. Τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν 292 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, ενώ 29 εξ αυτών αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Επιπλέον, από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού, 377 οφειλέτες έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, προστατεύοντας την περιουσία τους και, κυρίως, την κύρια κατοικία τους. Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν ότι η πλατφόρμα λειτουργεί και ως εργαλείο κοινωνικής στήριξης για όσους βρίσκονται σε πιο ευαίσθητη οικονομικά θέση.

Ισχυρή δυναμική παρατηρείται και στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους τέσσερις μεγαλύτερους Servicers της αγοράς (Intrum, Cepal, doValue, Qquant).

Τον Οκτώβριο καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικής αξίας 355 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούσαν περίπου 5.300 οφειλέτες. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η συνεργασία των ιδιωτών με τους Servicers ενισχύεται σταθερά, οδηγώντας σε πιο άμεσες και προσαρμοσμένες λύσεις.

Ταυτόχρονα, στα χαρτοφυλάκια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έχει απομείνει πλέον μικρός όγκος μη εξυπηρετούμενων δανείων, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος είναι ήδη καταγγελμένο, ενώ το 17% κατά μέσο όρο βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο συνολικός δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών βρίσκεται στο ιστορικά χαμηλό 3,4%.