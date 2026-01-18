Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των διασταυρωτικών ελέγχων οχημάτων για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης τόσο ως προς την υποχρέωση ασφάλισης όσο και ως προς την καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το 2025. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε η αποστολή τρίτου κύκλου ειδοποιητηρίων, που αφορά συνολικά 80.429 ιδιοκτήτες οχημάτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα:

66.702 ειδοποιητήρια αφορούν οχήματα χωρίς ενεργή ασφάλιση 61.317 σε φυσικά πρόσωπα 5.385 σε νομικά πρόσωπα

αφορούν οχήματα χωρίς ενεργή ασφάλιση 13.727 ειδοποιητήρια αφορούν μη καταβολή τελών κυκλοφορίας 12.798 σε φυσικά πρόσωπα 929 σε νομικά πρόσωπα

αφορούν μη καταβολή τελών κυκλοφορίας

Οι έλεγχοι βασίστηκαν σε στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς την 19η Νοεμβρίου 2025 και προστίθενται στους δύο προηγούμενους κύκλους, κατά τους οποίους είχαν αποσταλεί:

209.514 ειδοποιητήρια για τέλη κυκλοφορίας

για τέλη κυκλοφορίας 196.559 ειδοποιητήρια για θέματα ασφάλισης

Τα πρώτα αποτελέσματα

Η συνεχής διαδικασία ελέγχων φαίνεται ήδη να αποδίδει καρπούς. Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία:

31.777 οχήματα συμμορφώθηκαν ως προς την καταβολή τελών κυκλοφορίας

συμμορφώθηκαν ως προς την καταβολή τελών κυκλοφορίας 62.264 οχήματα προχώρησαν σε τακτοποίηση της ασφάλισής τους

Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν ότι η έγκαιρη ενημέρωση και η ψηφιακή παρακολούθηση οδηγούν σε ουσιαστική βελτίωση της συμμόρφωσης, με άμεσο όφελος τόσο για τα δημόσια έσοδα όσο και για την οδική ασφάλεια.

Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται, όπως και στους προηγούμενους κύκλους, μέσω: SMS και email για όσους έχουν καταχωρίσει στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr), μέσω email από την ΑΑΔΕ και μέσω ταχυδρομείου, όταν δεν είναι η ηλεκτρονική επικοινωνία.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά μέσω της πλατφόρμας oximata.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Εκεί παρέχονται:

πληροφορίες για τη φύση της μη συμμόρφωσης

οδηγίες για άμεση τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι νέες ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα θα αρχίσουν να αποστέλλονται τις αμέσως επόμενες ημέρες.