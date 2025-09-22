Aλλαγή ιδιοκτησίας και νέα εποχή για την «Εφημερίδα των Συντακτών» σηματοδοτεί η κίνηση αγοράς ποσοστού 51% από τον Δημήτρη Μελισσανίδη, σε μία συμφωνία που σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες εκτιμάται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ήδη υπεγράφη προσύμφωνο για την εξαγορά την περασμένη εβδομάδα, ενώ εντός της ημέρας (22 Σεπτεμβρίου 2025) πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση για έγκριση του deal. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αρχική αποτίμηση αναφερόταν σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο ο Δημήτρης Μελισσανίδης εμφανίζεται αποφασισμένος να αναλάβει και τα χρέη της εταιρείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συμφωνία προβλέπει ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για αγορά μετοχών του συνεταιρισμού εργαζομένων, αποπληρωμή οφειλών σε προσωπικό και τρίτους, καθώς και κάλυψη αποζημιώσεων πρώην εργαζομένων που έχουν απολυθεί. Σημειώνεται ότι πολλοί δημοσιογράφοι και άλλοι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι επί εξάμηνο περίπου.

Δημήτρης Μελισσανίδης

Η συμφωνία προβλέπει ακόμα διετή μεταβατική περίοδο με διασφάλιση του συνόλου των θέσεων εργασίας, μικρές αυξήσεις μισθών και δέσμευση ότι η εφημερίδα θα παραμείνει συνεπής στην δημοσιογραφική της «γραμμή».

Ωστόσο, προβλέπονται και αλλαγές στη διοικητική δομή, με τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τοποθέτηση διευθύνοντος συμβούλου και διαφαίνεται η προοπτικής μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Οι οριστικές υπογραφές εκτιμάται ότι θα πέσουν μέσα στο επόμενο 15ήμερο.