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Η χρηματοδότηση των επενδύσεων είναι εξασφαλισμένη μέσω λειτουργικών ροών, αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και ομολογιακού δανείου, διασφαλίζοντας την οικονομική ισορροπία του Ομίλου.

Ο Όμιλος στοχεύει στην επίτευξη EBITDA ύψους 600 έως 700 εκατομμυρίων ευρώ μετά το 2031, επεκτεινόμενος σε τομείς όπως οι ΑΠΕ, το LNG και τα έργα παραχώρησης.

Η διοίκηση επιδιώκει τον μετασχηματισμό του μείγματος εσόδων, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας και σταθερών χρηματοοικονομικών αποδόσεων.

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Το επενδυτικό σχέδιο των €3 δισ. της περιόδου 2026 -2031 και τη στρατηγική μετασχηματισμού και ανάπτυξης του Ομίλου παρουσίασε σήμερα στους αναλυτές κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, η διοίκηση του Ομίλου AKTOR. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, η ανάπτυξη του Ομίλου είναι εξαιρετικά σημαντική και ακόμη πιο σημαντική είναι η παραγωγή αξίας για τους μετόχους, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι το στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου προσφέρει ασφάλεια ως προς τις προοπτικές του, καθώς χαρακτηρίζεται από βελτιωμένα περιθώρια κερδοφορίας και βέλτιστη χρήση του δανεισμού με στόχο την καλύτερη χρηματοοικονομική ισορροπία και οικονομική απόδοση της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, οι επενδύσεις των €3 δισ. είναι εξασφαλισμένες και δεν παρουσιάζουν χρηματοδοτικό κενό, ενώ το όποιο νέο χρέος δεν θα επιβαρύνει δανειακά τον Όμιλο, καθώς θα εξυπηρετείται από τις ροές των θυγατρικών και το ρίσκο του θα περιορίζεται σε επίπεδο asset.

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Όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου, στόχος του επενδυτικού σχεδίου των €3 δισ., που θα χρηματοδοτηθεί από τις ροές του Ομίλου, την επικείμενη ΑΜΚ ύψους €650 εκατ. και το υπό έκδοση ομολογιακό δάνειου των €300 εκατ., είναι μακροπρόθεσμα ο Όμιλος να επιτύχει προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξης των €600 – €700 εκατ. από το 2031, μέσα από την παράλληλη επιχειρηματική ανάπτυξη νέων τομέων, όπως οι ΑΠΕ, το LNG και τα έργα ΣΔΙΤ – Παραχώρησης.

Κάλυψη επενδύσεων από ροές και συνέργειες

Η διοίκηση του Ομίλου τόνισε τη σημασία των εσόδων που θα προκύψουν από σταθερές συμβασιοποιημένες ροές, όπως τα έργα Παραχώρησης και ΣΔΙΤ, οι ΑΠΕ και το LNG που δημιουργούν στέρεες βάσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος, καθώς πάνω από το ήμισυ του κόστους των επενδύσεων θεωρείται εξασφαλισμένο μέσα από τις ροές αυτές. Επιπλέον, εξήρε τη σημασία της κλίμακας και των εσωτερικών συνεργειών του Ομίλου, μέσω του Τομέα Κατασκευής, που δημιουργεί καλύτερα περιθώρια κερδοφορίας, μεγαλύτερη απόδοση κεφαλαίων, βέλτιστη διαχείριση του κόστους, υψηλότερη ποιότητα έργων και βελτιωμένα χρονοδιαγράμματα

Αλλαγή στο μείγμα EBITDA

Σύμφωνα με τον επενδυτικό σχεδιασμό, στόχος είναι ο σταδιακός διπλασιασμός του EBITDA στα €400 εκατ. τα επόμενα χρόνια και ο τριπλασιασμός του πέραν των €600 εκατ. για την μετά το 2030 περίοδο, όταν και θα τεθούν σε εφαρμογή οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις αγοραπωλησίας LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Αυτή η μετάβαση θα επιφέρει μία δραστική αλλαγή στο μείγμα του EBITDA (στο οποίο σήμερα κυριαρχεί η Κατασκευή) καθώς οι πυλώνες των δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται από συμβασιοποιημένα έσοδα θα έχουν μερίδιο 2/3 στο συνολικό EBITDA, χωρίς αυτό να συνεπάγεται μείωση της δραστηριότητας στον Τομέα Κατασκευής που παραμένει στον πυρήνα του Ομίλου.

Μάλιστα, όπως τόνισε η διοίκηση, καθώς πρόκειται για εξασφαλισμένες μελλοντικές ροές, ακόμη και στο ακραίο σενάριο όπου η Κατασκευή θα ατονίσει λόγω μείωσης του ανεκτέλεστου και μη δημοπράτησης έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό, ο Όμιλος θα διαθέτει επαρκείς δυνάμεις χάρη στη ενίσχυση της διαφοροποίησης των λοιπών τομέων δραστηριότητας.

Σημεία ενδιαφέροντος τηλεδιάσκεψης

Στόχος είναι η διατήρηση ενός υγιούς ανεκτέλεστου σε βάθος 5-7 ετών και η ενίσχυση της δραστηριότητας στη Ρουμανία, όπου ο Όμιλος διαθέτει εξαιρετική τοποθέτηση στην αγορά.

Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης κρίσιμων ψηφιακών συστημάτων θα φέρει ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα ελέγχου κόστους στον κλάδο, συμβάλλοντας στην παραγωγή ροών.

Ο συνδυασμός του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου με νέα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης δημιουργούν συνθήκες επέκτασης του τομέα με νέες επενδύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η εξαγορά Συστημάτων Αποθήκευσης στη Βουλγαρία θα βελτιώσει την απόδοση των έργων ΑΠΕ του Ομίλου στην Ελλάδα και θα ενισχύσει τη δυνατότητά του να δραστηριοποιηθεί καθετοποιημένα στη λιανική αγορά του ηλεκτρισμού.

Η επίλυση του curtailment στην Ελλάδα θα κάνει τις επενδύσεις σε Αποθήκευση πιο ελκυστικές και θα φέρει υπεραξίες στις ήδη υλοποιηθείσες εξαγορές έργων ΑΠΕ από τον Όμιλο.

Θα επιχειρηθεί η επέκταση της δραστηριότητας LNG και σε άλλες χώρες του Κάθετου Διαδρόμου, όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Μολδαβία και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Ο Όμιλος αξιολογεί το θέμα της ναύλωσης του στόλου μεταφοράς του LNG και, παράλληλα, εξετάζει την μίσθωση LNG Carriers τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως αποθήκες καυσίμου και ως «δίχτυ ασφαλείας» ώστε να μην επηρεάζεται η μεταφορά του LNG από τις κακές καιρικές συνθήκες του Ατλαντικού.