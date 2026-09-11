Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην επιστροφή της υπεραξίας που δημιουργείται από το χαρτοφυλάκιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στην κοινωνία εστιάζει η νέα στρατηγική του οργανισμού, όπως ανέφερε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στο Hellenic Growth Agora, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ. Όπως σημείωσε, η μετάβαση στη νέα εποχή για το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο περνά μέσα από τη συνεχή ενίσχυση και αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου του, προκειμένου τα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται να αποκτούν μεγαλύτερη αξία και η υπεραξία αυτή να επιστρέφει τελικά στους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σταμπουλίδης αναφέρθηκε σε χαρακτηριστικές επενδύσεις και έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η αξιοποίηση του λιμανιού του Λαυρίου, αλλά και το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάπλαση της ΔΕΘ, επισημαίνοντας το έντονο ενδιαφέρον που καταγράφεται ήδη από την κατασκευαστική αγορά για ένα έργο με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

Advertisement

Advertisement

Ιδιαίτερο βάρος στη συζήτηση έδωσε ο κ. Σταμπουλίδης στην επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και στους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους που μπορούν να στηρίξουν την παραγωγική βάση και τις δημόσιες υποδομές της χώρας. Στο επίκεντρο βρίσκονται, όπως είπε, το Modernization Fund και το Decarbonization Fund, οι πόροι των οποίων συνδέονται με τα δικαιώματα εκπομπών ρύπων. Όπως τόνισε ο ίδιος, κρίσιμο ζητούμενο είναι η κατεύθυνση των ενισχύσεων προς παραγωγικές μονάδες, ώστε οι επενδύσεις να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για την οικονομία, διατηρώντας υφιστάμενες θέσεις εργασίας και δημιουργώντας νέες.

Σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης ανοίγει και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Η Ελλάδα έχει ήδη λάβει το «πράσινο φως» για τον εθνικό της σχεδιασμό και, σύμφωνα με τον κ. Σταμπουλίδη, στην πρώτη φάση προβλέπεται να αξιοποιηθούν περισσότερα από 4 δισ. ευρώ. Οι πόροι αυτοί αναμένεται να κατευθυνθούν σε κρίσιμες δημόσιες υποδομές και δράσεις με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα, όπως οι συγκοινωνίες, η κοινωνική κατοικία και οι φοιτητικές εστίες, ενισχύοντας παράλληλα την προσπάθεια για μια πιο δίκαιη και ανθεκτική ενεργειακή μετάβαση.

Στο νέο ενεργειακό τοπίο και στις προοπτικές της χώρας αναφέρθηκε από την πλευρά του στην ίδια εκδήλωση ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, με κεντρικό μήνυμα ότι «η Ελλάδα έχει αλλάξει πίστα». Ο κ. Τσάφος έθεσε στο επίκεντρο την ταχεία ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τις νέες ενεργειακές υποδομές και την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, η ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων, αλλά και η αποθήκευση ενέργειας για να αξιοποιηθεί ακόμη μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής από ΑΠΕ.

Στις ισχυρές επιδόσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, αλλά και στις προοπτικές που δημιουργεί το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΑ, Γιώργος Καλλιμασιάς. Από την πλευρά του, ο Chief Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, Θεόδωρος Τζούρος, στάθηκε στις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται στους τομείς των υποδομών και της ενέργειας, αναδεικνύοντας τον ρόλο τους στην επόμενη φάση ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Chief Strategy and Development Officer του ΔΕΣΦΑ, Μιχάλης Θωμαδάκης, παρουσίασε το επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για επενδύσεις που, όπως ανέφερε, αναμένεται να διπλασιάσουν τις υποδομές και να ενισχύσουν το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής.