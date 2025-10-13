Το τσιγάρο εκός από βλαβερό για την υγεία, κινδυνεύει να γίνει και πανάκριβο είδος πολυτελείας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν ριζικές αλλαγές στη φορολογία των καπνικών προϊόντων, οι οποίες —αν υιοθετηθούν— θα οδηγήσουν σε εντυπωσιακές αυξήσεις τιμών στα τσιγάρα, στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Σύμφωνα με το υπό επεξεργασία σχέδιο, από το 2028 προβλέπεται αύξηση κατά 139% του ελάχιστου ειδικού φόρου κατανάλωσης, στα 215 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα, από 90 ευρώ που ισχύει σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι η τελική τιμή ενός πακέτου 20 τσιγάρων, που σήμερα στην Ελλάδα κυμαίνεται γύρω στα 4,60 ευρώ και περιέχει φόρους περίπου 3,74 ευρώ (81,3% της τιμής), θα μπορούσε να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 7 ευρώ ανά πακέτο, εφόσον οι εταιρείες δεν απορροφήσουν μέρος της αύξησης.

«Καπέλο» και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στα συμβατικά τσιγάρα. Στα θερμαινόμενα τσιγάρα, ο ελάχιστος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης θα πρέπει να αυξηθεί σταδιακά από τα 88 ευρώ ανά 1.000 τεμάχια στα 155 ευρώ, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος των συγκεκριμένων προϊόντων, τα οποία έχουν ήδη κερδίσει μερίδιο αγοράς.

Αντίστοιχα, για το υγρό που χρησιμοποιείται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ο ΕΦΚ θα εκτοξευθεί από 10 λεπτά ανά χιλιοστόλιτρο σήμερα στα 36 λεπτά, γεγονός που αναμένεται να μετακυλιστεί άμεσα στις τελικές τιμές για τους καταναλωτές.

Η προοπτική των αυξήσεων έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις μεταξύ των κρατών-μελών. Από τη μια πλευρά, ο στόχος είναι η ενίσχυση των δημοσίων εσόδων και η μείωση του καπνίσματος, μέσα από υψηλότερη φορολόγηση. Από την άλλη, όπως τόνισε και ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπάρχει ο φόβος, οι υπερβολικές αυξήσεις να ενισχύσουν το λαθρεμπόριο και να πλήξουν τη νόμιμη αγορά.

Η Ελλάδα, όπου η φορολογική επιβάρυνση στα τσιγάρα είναι ήδη από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν τα επόμενα χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα καθορίσουν και το πόσο “πανάκριβο” θα γίνει το τσιγάρο για τους Έλληνες καπνιστές από το 2028 και μετά.