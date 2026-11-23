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Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισήμανε τη σημασία της ενεργειακής αξιοποίησης, τονίζοντας το αυξημένο ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών εταιρειών για τον υποθαλάσσιο πλούτο.

Για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, η κυβέρνηση έχει διαθέσει 950 εκατομμύρια ευρώ σε μέτρα στήριξης, διεκδικώντας παράλληλα μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου προχωρά με χρηματοδότηση 650 εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύοντας στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου έως το 2027.

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Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Νότιο Ιόνιο, με το πλοίο Ramform Tethys που θα διαρκέσουν έως τα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας στο MEGA ανέφερε, ότι είμαστε στο στάδιο της έγκρισης του περιβαλλοντικού σχεδίου δράσης ενώ τον Απρίλιο προγραμματίζεται ερευνητική γεώτρηση στο Βόρειο Ιόνιο από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ ENERGY.

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Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις περιοχές παραχώρησης της Chevron – HELLENiQ ENERGY, σημειώνοντας ότι η παρουσία του Ramform Tethys αποτελεί ένδειξη του ενδιαφέροντος μεγάλων εταιρειών για τον υποθαλάσσιο πλούτο της χώρας.

Ενεργειακό κόστος

Για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις τιμές, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι το ενεργειακό μείγμα με τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει συμβάλει ώστε η Ελλάδα να βρίσκεται 15% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το πρώτο εξάμηνο του 2026. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι τιμές παραμένουν αυξημένες και επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όπως είπε, μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 950 εκατ. ευρώ για μέτρα στήριξης. Το επίδομα θέρμανσης είναι φέτος αυξημένο κατά 30% και αφορά 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους, ενώ ανά δεκαπενθήμερο ανακοινώνονται μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν λάβει τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια και διεκδικούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορούν να στηρίξουν απευθείας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Υπογράμμισε, παράλληλα, τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας, λέγοντας ότι η εμπιστοσύνη των αγορών και το χαμηλότερο κόστος δανεισμού της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες δεν πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο.

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Χρονοδιάγραμμα για το καλώδιο

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι οι έρευνες βυθού αναμένεται να διαρκέσουν τέσσερις έως πέντε μήνες, μετά την έκδοση των σχετικών NAVTEX. Παράλληλα, συνεχίζεται η κατασκευή του καλωδίου, με την πόντιση να προγραμματίζεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Χαρακτήρισε τη διασύνδεση ευρωπαϊκό έργο, το οποίο, όπως είπε, θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και ενδεχομένως, σε δεύτερο στάδιο, θα επιτρέψει τη σύνδεση του Ισραήλ με την Κύπρο και την Ευρώπη. Σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί το έργο με 650 εκατ. ευρώ.

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Τέλος, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam, η οποία εισήλθε στο έργο στις 7 Αυγούστου. Όπως είπε, η εταιρεία έχει εμπειρία σε αντίστοιχη διασύνδεση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας.